Trecho da MG-050 será interditado nesta terça (9/9)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O km 117 da rodovia MG-050 em Carmo do Cajuru (MG), no Oeste do estado, será interditado nesta terça-feira (9/9), a partir das 16h. O bloqueio será necessário para a detonação de uma rocha em uma pedreira às margens da rodovia.

Segundo a Via Nascentes, concessionária responsável pelo trecho, durante a operação que deve durar aproximadamente 10 minutos, o tráfego será totalmente interrompido nos dois sentidos da via.

A orientação aos motoristas é de que mantenham a atenção redobrada e reduzam a velocidade ao trafegar pela região, contribuindo para a segurança de todos motoristas e trabalhadores.

Por se tratar de um bloqueio temporário, não será necessario desvios.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos