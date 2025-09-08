Assine
Jovem em Kawasaki Ninja morre em curva de rodovia de MG

Segundo a PMRv, ele perdeu o controle do veículo no momento em que fazia uma curva na MG-255

RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
08/09/2025 16:06

Jovem em Kawasaki Ninja morre em curva de rodovia de MG
Jovem em Kawasaki Ninja morre em curva de rodovia de MG crédito: PMRv/Redes Sociais/Divulgação

Um jovem de 22 anos que conduzia uma moto uma Kawasaki Ninja na MG-255, perto de Iturama (MG), no Triângulo Mineiro, morreu depois de uma queda, na noite desse domingo (7/9).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Minas Gerais, o motociclista Marlon Ferreira perdeu o controle da direção ao contornar uma curva.

Ele foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para pronto-socorro de Iturama, onde faleceu. A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente, que está sob investigação.

Jorge Melo, tio do jovem, declarou em redes sociais que o sobrinho era uma pessoa simples e muito respeitador. "Quantas vezes em sua simplicidade me pedia benção tio, e em nome de Jesus eu sempre o abençoei. Que Deus te conceda um bom acolhimento pela sua simplicidade".

Segundo amigos de Marlon, ele era apaixonado pelo skate e frequentava  a 'Praça do Paulinho', um ponto de encontro em Iturama de praticantes do esporte. "Que descanse em paz, sempre vou lembrar de vc em cima daquele skate na praça do Paulinho, que Deus conforte toda a família!! Vai com Deus Marlon, sua jornada aqui acabou, mas continua vivo ao lado de Deus!", publicou  Alessandra Souza.

