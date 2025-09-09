Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Quadrilha suspeita de extorquir vítimas em 'encontros românticos' é presa

Quatro homens são suspeitos de atrair pessoas por meio de sites de relacionamento e abordá-las no local

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/09/2025 19:05

compartilhe

Siga no
x
Suspeitos de extorsão em Contagem, na Grande BH, são presos
Suspeitos de extorsão em Contagem, na Grande BH, são presos crédito: PMMG

Quatro homens foram presos no Bairro Estaleiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (9/9).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma equipe se deslocou até o local após uma denúncia anônima de que os suspeitos estavam extorquindo uma vítima na Rua São Miguel, no município da Grande BH.

A corporação informou que a quadrilha é especializada em atrair vítimas por meio de sites de relacionamentos.

Leia Mais

De acordo com a PM, a dinâmica do crime acontecia quando os autores, com a ajuda de uma mulher, atraíam pessoas em busca de um relacionamento. Um "encontro romântico" era marcado e, ao chegar ao local, a vítima era extorquida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar apreendeu uma réplica de arma de fogo com os suspeitos.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay