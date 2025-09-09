Quadrilha suspeita de extorquir vítimas em 'encontros românticos' é presa

Quatro homens foram presos no Bairro Estaleiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (9/9).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma equipe se deslocou até o local após uma denúncia anônima de que os suspeitos estavam extorquindo uma vítima na Rua São Miguel, no município da Grande BH.

A corporação informou que a quadrilha é especializada em atrair vítimas por meio de sites de relacionamentos.

De acordo com a PM, a dinâmica do crime acontecia quando os autores, com a ajuda de uma mulher, atraíam pessoas em busca de um relacionamento. Um "encontro romântico" era marcado e, ao chegar ao local, a vítima era extorquida.

A Polícia Militar apreendeu uma réplica de arma de fogo com os suspeitos.