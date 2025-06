Jovem de MG é vítima de extorsão ao mandar ‘nude’ à suposta mulher de SP

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 24 anos compareceu a uma delegacia da Polícia Civil depois de ser vítima de extorsão em Patos de Minas (MG), na região do Alto Paranaíba. A vítima teria trocado mensagens e fotos íntimas por meio do WhatsApp com uma suposta mulher de São Paulo. Depois, recebeu ameaças de divulgação das imagens caso não fizesse transferências via Pix.

Segundo registrado no boletim de ocorrência, o jovem contou que, na tarde do último dia 13, a suposta mulher mandou uma foto nua e de visualização única. Com isso, ele retribuiu e enviou algumas imagens, mas sem mostrar o rosto.

Ainda de acordo com o relato, a suposta mulher, então, disse ao homem que havia encontrado o perfil dele no Instagram e mandaria prints das conversas e as fotos a parentes e amigos caso transferências em dinheiro não fossem feitas.

A polícia registrou que um dos amigos da vítima recebeu as imagens. O homem, com receio da exposição, transferiu R$ 500 para uma chave Pix em nome de um homem. A chantagem, no entanto, não cessou, já que foram exigidos mais pagamentos. O caso é apurado pela polícia.

