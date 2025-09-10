Mulher aluga casa para o tráfico e acaba presa por corrupção de menores

Uma mulher de 21 anos, dois gerentes do tráfico e outros dois homens foram presos na noite dessa terça-feira (9/9) em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles foram flagrados fracionando porções de maconha e também são suspeitos de corrupção de menores. Dois adolescentes de 14 e 16 anos e uma grande quantidade de droga também foram apreendidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar vinha recebendo diversas informações sobre o tráfico de drogas no bairro Palmital que envolviam homens com os apelidos de Costela, Piu e Marreta. Segundo a Polícia Militar, Costela é chefe do tráfico e Piu e Marreta, gerentes.

Durante a noite, os militares receberam uma denúncia de que várias pessoas estavam separando drogas em uma casa emprestada por uma mulher. A denúncia também informava que entre os integrantes do grupo estavam os gerentes do tráfico.

Os militares fizeram um cerco no lote da casa e, dos fundos dele, um dos militares ouviu pessoas conversando sobre a pesagem da droga, em meio a um forte odor de maconha. A mulher se aproximou da janela, viu o PM e alertou os comparsas sobre a presença policial.

Conforme os registros, os militares seguiram até a porta principal do imóvel e, depois de baterem muitas vezes, observaram por debaixo do portão várias pessoas entrando em um cômodo. Momentos depois, a mulher atendeu a porta e negou envolvimento com tráfico, mesmo com um forte cheiro de droga exalando da casa.

Ela foi questionada se estava com mais alguém e disse que estava em casa apenas com o namorado. Os militares reforçaram que viram pessoas em um cômodo e a mulher autorizou revista. Seis homens foram encontrados escondidos dentro de um banheiro, dentre eles, estavam Piu e Marreta.

A equipe da PM revistou a casa e encontrou dois tabletes e 1.120 buchas de maconha separadas em pequenos invólucros. Também foram localizadas três balanças de precisão, materiais de dolagem, uma faca e uma tesoura.

Os policiais também revistaram a casa do Marreta, onde encontraram R$ 220 escondidos dentro de um tênis, aos fundos de uma gaveta. Por ter procedência duvidosa, o dinheiro foi apreendido.

Os sete suspeitos foram detidos. Segundo os registros, apenas a mulher aceitou prestar depoimento, dizendo que alguém pediu a casa emprestada para fracionar drogas, sem revelar o nome, e que receberia um valor pelo empréstimo. Um oitavo suspeito, de 41 anos, fugiu do local e, até o momento, ele não foi localizado.

Os cinco adultos foram presos por tráfico de drogas e corrupção de menores e os dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento com o tráfico. O caso segue com a Polícia Civil.

