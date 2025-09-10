BH: réu acaba de ser absolvido e é levado à delegacia por porte de droga
O homem estava sendo acusado pela morte de um idoso e, durante julgamento, policiais encontraram com ele um pino de cocaína
compartilheSiga no
Durante um júri popular no 2º Tribunal do Júri em Belo Horizonte, policiais militares encontraram um pino de cocaína com um dos réus que assistia à sessão do julgamento, nessa terça-feira (9/9). Mesmo absolvido do crime que estava sendo julgado, ele foi conduzido à delegacia.
No momento, a juíza Maria Beatriz Fonseca, que presidiu o julgamento, elogiou a conduta dos militares. “É esse o trabalho, a perspicácia, o tirocínio de uma corporação, que tem esse empenho, que tem esse cuidado, essa expertise de lidar com situações do dia a dia”, disse.
Na data, três homens que respondiam a um processo criminal em liberdade foram absolvidos de terem participado da morte de um idoso após falsa acusação de pedofilia em 2021, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
Leia Mais
O Conselho de Sentença votou pela absolvição do trio, seguindo pedido do próprio Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que considerou não haver provas suficientes para autoria do crime e para a condenação.
Porém, no momento em que foi encontrada a droga, um dos réus foi levado à uma unidade policial para ser realizado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), documento que registra infrações penais de menor potencial ofensivo.
Entenda o caso
De acordo com a Justiça, os três homens estavam sendo julgados por agredir violentamente, com pauladas e pedradas, um idoso, em setembro de 2021. As agressões levaram a morte da vítima, que foi encontrada próxima ao Anel Rodoviário. Outras três pessoas também foram acusadas de participar do crime e uma de ser a mentora intelectual do assassinato.
A denúncia do MPMG aponta que a vítima fez o uso de bebida alcoólica e decidiu fazer suas necessidades fisiológicas em via pública, expondo o seu órgão genital, o que desagradou uma moradora. A mulher denunciou o homem a um grupo criminoso da região, “com o boato de que ele era estuprador, pedófilo e estava mostrando seu órgão genital para crianças”, segundo o magistrado. Com a acusação, a vítima foi capturada e morta.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além dos três réus, absolvidos por falta de provas, em abril de 2024, um outro acusado foi condenado a uma pena de 16 anos e 7 meses de prisão, por homicídio qualificado. Em outubro do mesmo ano outro réu foi condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão por homicídio contra maior de 60 anos. Na mesma data, outras duas pessoas foram absolvidas.