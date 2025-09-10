Todas as cores dos ipês pelas vias de BH

Belo Horizonte já é oficialmente reconhecida como Cidade Árvore do Mundo, título concedido pela Fundação do Dia da Árvore, organização internacional sem fins lucrativos dedicada ao plantio delas, em parceria com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU), mas merecia também o título de capital dos ipês. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a capital mineira possui quase 37 mil pés de ipê, divididos em 12 espécies, geralmente conhecidas pela população pela cor das flores.

A espécie nativa brasileira tomou conta das ruas da capital mineira e tem chamado a atenção da população, que não se cansa de registrar e admirar a beleza variada dos ipês que colorem a cidade. Caso, por exemplo, da Avenida Afonso Pena, uma das principais vias de trânsito da cidade, tomada por ipês- rosas, que florescem entre junho e setembro. Esse é o segundo ipê mais comum na cidade. São 6.778 entre os quase 37 mil catalogados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Ele só perde para o ipê-tabaco, cuja floração é amarela, e que conta com 11.122 espécimes.

Outro ipê muito comum na cidade é branco, também presente em toda Região Sudeste do Brasil e cuja floração já começou e dura de três a cinco dias. São 4.360 árvores desse tipo alguns na citada Avenida Afonso Pena. Um deles, localizado na esquina da avenida Getúlio Vargas, na Região Centro-Sul da capital, tem chamado a atenção de quem passa pelo local.

Caso de Leonardo Augusto dos Santos, 49 anos, passeador de cachorros, um dos admiradores desse ipê. Ele parou para admirar as flores brancas, que rapidamente caem. “Foi a primeira vez que vi um dessa cor. Estou impressionado”, destacou.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas (IBF), uma instituição de fomento à doação de mudas para plantios de árvores nativas e restauração de áreas degradadas, o ipê é uma típica árvore brasileira, cuja denominação representa uma grande variedade de espécies do gênero Handroanthus, conhecido por sua beleza, exuberância das flores e ampla distribuição em todas as regiões do Brasil.

Segundo o IBF, o nome ipê, de origem indígena, significa casca dura, em função da sua madeira densa, usada para fazer arcos de caça e defesa. Por isso, também é conhecido por “pau d'arco” por muitos mineiros. Já de sua casca é possível fazer chá com propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas e anti-inflamatórias.

Hoje em dia, seu corte é proibido por lei estadual.

Prêmio da ONU

Pelo segundo ano consecutivo, Belo Horizonte foi eleita como Tree City of The World (Cidade Árvore do mundo, na tradução do inglês). O reconhecimento foi dado pela Arbor Day Foundation e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU). O título reconhece municípios que adotam boas práticas de manejo e preservação de árvores, florestas urbanas e espaços verdes. Isso ajuda a capital mineira a manter o apelido de “cidade jardim”, recebido nas primeiras décadas de existência e que esteve ameaçado pelo crescimento da cidade, que muitas vezes avançou sobre áreas verdes, fundamentais para melhorar a qualidade do ar e facilitar a absorção e drenagem das águas pluviais.

As espécies na capital

Em números

Tipo árvores



Ipê (Handroanthus Mattos) 3.315



Ipê-amarelo 1.689



Ipê-branco 4.306



Ipê-de-el-salvador 3.270

Ipê-do-cerrado 120



Ipê-felpudo 441



Ipê-mirim 1.246



Ipê-rosa 6.778



Ipê-roxo 3.804



Ipê-sete-folhas 767



Ipê-tabaco 11.122



Ipê-verde 36



TOTAL36.894



Fonte: PBH

