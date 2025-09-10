Mulher é presa suspeita de cobrar R$ 300 para apagar fofocas de página
A Justiça determinou suspensão, por prazo indeterminado, da página administrada pela investigada, que seria a responsável por publicações difamatórias
Por meio da Operação Maledicta Bocca, uma jovem de 21 anos foi presa sob suspeita de extorsão digital em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (10/9).
Segundo informações divulgadas pelo delegado Bruno Vinicius, responsável pelo inquérito, ela administrava uma página de fofocas na internet e cobrava das vítimas cerca de R$ 300 para remover postagens difamatórias contra moradores da cidade. Essas postagens teriam sido publicadas pela própria suspeita. Três vítimas foram identificadas até o momento.
A suspeita é investigada pelos crimes de extorsão, difamação e injúria, praticados em rede social.
"As investigações apontam que a jovem transformou as extorsões em sua principal fonte de renda, prejudicando a vida social das vítimas", declarou o delegado Bruno Vinicius.
As provas contra a suspeita foram reunidas ao longo de 50 dias. "Todas as pessoas que se sentiram lesadas e que efetuaram pagamentos para a remoção de postagens procurem a polícia para registrar boletim de ocorrência", reforçou o delegado.
Além de decretar a prisão preventiva da investigada, atendendo ao pedido da PC, a 1ª Vara Criminal de Conceição das Alagoas também determinou o bloqueio de contas bancárias utilizadas por ela para receber os valores extorquidos.
Houve, ainda, a suspensão, por prazo indeterminado, da página administrada pela investigada. A suspeita foi encaminhada para Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira, em Uberaba, a cerca de 60 km de Conceição das Alagoas.