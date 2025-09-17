Líder do tráfico da Grande BH morre em confronto com a polícia
Outro suspeito de praticar o tráfico de drogas na região, de 42 anos, conseguiu fugir em meio ao tiroteio, que ocorreu em Sabará, na Grande BH
Um homem de 30 anos, apontado pela Polícia Militar (PM) como líder do tráfico no Bairro Alto do Cabral, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi morto a tiros em confronto com a polícia na noite dessa terça-feira (16/9). Um outro suspeito, de 42 anos, conseguiu fugir.
De acordo com o boletim de ocorrência, a PM recebeu uma denúncia de que dois homens estavam armados no bairro, em uma região descrita como “zona quente de criminalidade”, à procura de um rival. Ao chegar à Rua Jacarandá, os policiais viram os suspeitos descendo a rua armados e deram ordem para que colocassem as mãos na cabeça.
Conforme os registros, os homens ignoraram a ordem e atiraram contra os militares, que revidaram. Durante o tiroteio, um dos homens foi atingido e o outro continuou disparando enquanto corria para uma rua acima.
Quando os tiros cessaram, os militares se aproximarem do homem baleado que ainda tinha sinais vitais. Ele foi socorrido e levado para a UPA Padre Lázaro, onde o médico de plantão confirmou a morte.
Com ele, foram apreendidos uma pistola 9 mm com quatro munições intactas no carregador, um celular e R$ 190 em dinheiro. A perícia recolheu estojos de calibre 9 mm no local do confronto e contatou que a arma do suspeito baleado apresentou estava travada, o que indica que houve uma pane em meio ao confronto.
De acordo com a PM, o homem morto tinha como rival um indivíduo considerado de alta periculosidade, envolvido em crimes como homicídio, lesão corporal, tráfico de drogas, agressão e furtos.
O suspeito que fugiu, parceiro do homem morto, teria assumido a liderança do tráfico no bairro após a morte do antigo chefe da organização criminosa, declarando uma nova guerra contra outro indivíduo da região.
A Corregedoria da PM acompanha a ocorrência. Os militares envolvidos tiveram as armas apreendidas e foram conduzidos à sede do 61º Batalhão. A Polícia Judiciária Militar seguiu com a ocorrência.