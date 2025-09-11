Abordagem contra tráfico termina em fuga sob telhados e morte na Grande BH

Um jovem de 19 anos foi morto em uma abordagem policial motivada por uma denúncia de tráfico de drogas em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (10/9). A vítima tem passagens por tráfico, agressão e usava uma tornozeleira eletrônica por crime envolvendo a Lei Maria da Penha. Outro jovem, de 21, foi preso por tráfico.

A Polícia Militar recebeu informações de que uma casa abandonada na Rua Alda Salomão Rezende, na região de Justinópolis, estava sendo usada por dois homens para dolagem de drogas. Segundo o denunciante, o material seria vendido no Aglomerado da Mina.

Na denúncia, também foi informado que um dos envolvidos, o de 19 anos, era responsável por ataques a uma gangue na parte alta do aglomerado. O suspeito também teria várias fotos com armas em punho postadas nas redes sociais para intimidar os rivais.

Os militares foram até o endereço da denúncia e, do portão, ouviram pessoas correndo e telhas se quebrando. Os suspeitos foram acompanhados correndo sob os telhados por equipes diferentes.

O mais velho foi encontrado em uma casa próxima e precisou ser imobilizado. Com ele, os militares encontraram cinco buchas de maconha.

Pulou de muro e foi baleado

O suspeito mais novo foi visto pulando em uma casa na Avenida Nova Pampulha. Ele segurava um objeto na cintura e jogou uma sacola branca ao entrar. Os militares entraram no lote e viram que a casa estava trancada.

Depois de uma varredura, o jovem foi encontrado em uma área de mata segurando um revólver. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais mandaram que ele largasse a arma, mas a ordem foi ignorado e o suspeito ameaçou atirar contra a equipe policial. Os militares se anteciparam e balearam o suspeito, na intenção da “preservação da vida” da guarnição, como relata o BO.

O jovem foi socorrido para a UPA Justinópolis, mas morreu durante atendimento médico. Ele segurava uma arma de calibre .38, recolhida pela perícia.

No local onde o jovem caiu, foram encontradas 13 buchas de maconha e, dentro da sacola que ele segurava, foram achadas outros 83 papelotes da mesma droga.

Os militares retornaram à casa abandonada e acharam 720 pinos de cocaína, uma garrafa plástica com cocaína, 120 pedras de crack, uma balança de precisão e três porções de maconha.

Segundo a PM, o jovem tinha cinco passagens por tráfico de drogas, uma por posse ilegal de arma de fogo, duas por ameaça de morte contra ex namorada e duas por agressão. No momento em que morreu, ele usava uma tornozeleira eletrônica por ter infrigido a Lei Maria da Penha.

O jovem de 21 anos foi preso e encaminhado, juntamente da droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil. O caso segue sob investigação.

O que foi apreendido no total?