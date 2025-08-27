BH: PM persegue e prende ladrão que roubou carro de idosa em Venda Nova

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 38 anos que roubou um carro, um Kadett, de uma idosa e circulou em velocidade por ruas do Bairro Parque São Pedro, na região de Venda Nova, na manhã desta quarta-feira (27/8), foi preso depois de ser perseguido e bater o veículo ao entrar pela contramão na Avenida Vilarinho.

Segundo informações da Polícia Militar, a idosa foi surpreendida pelo ladrão no Bairro Serra Verde. Ela estacionava o veículo quando foi cercada pelo homem armado, que a afastou, sentou no banco do motorista e arrancou em alta velocidade.

Tão logo o ladrão arrancou o carro, a mulher começou a gritar e foi ajudada por transeuntes, que chamaram a polícia.

Do bairro Serra Verde, ele seguiu para o Parque São Pedro, onde circulou em alta velocidade por várias ruas, chamando a atenção de uma viatura, que iniciou uma perseguição.

Logo chegou, via rádio, a informação de que se tratava de um carro roubado. Ele entrou na contramão na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, e colidiu em um Siena, um Uno e um Argo. Nesse momento, foi cercado pelos policiais e preso.

Depois de ser levado a uma UPA, onde se certificou que ele não tinha ferimentos, o criminoso foi levado para a Delegacia de Venda Nova.