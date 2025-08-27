BH: PM persegue e prende ladrão que roubou carro de idosa em Venda Nova
O fato ocorreu no Bairro Serra Verde e o criminoso foi detido pelos policiais e preso depois de bater em três veículos na Avenida Vilarinho
Um homem de 38 anos que roubou um carro, um Kadett, de uma idosa e circulou em velocidade por ruas do Bairro Parque São Pedro, na região de Venda Nova, na manhã desta quarta-feira (27/8), foi preso depois de ser perseguido e bater o veículo ao entrar pela contramão na Avenida Vilarinho.
Segundo informações da Polícia Militar, a idosa foi surpreendida pelo ladrão no Bairro Serra Verde. Ela estacionava o veículo quando foi cercada pelo homem armado, que a afastou, sentou no banco do motorista e arrancou em alta velocidade.
Tão logo o ladrão arrancou o carro, a mulher começou a gritar e foi ajudada por transeuntes, que chamaram a polícia.
Do bairro Serra Verde, ele seguiu para o Parque São Pedro, onde circulou em alta velocidade por várias ruas, chamando a atenção de uma viatura, que iniciou uma perseguição.
Logo chegou, via rádio, a informação de que se tratava de um carro roubado. Ele entrou na contramão na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, e colidiu em um Siena, um Uno e um Argo. Nesse momento, foi cercado pelos policiais e preso.
Depois de ser levado a uma UPA, onde se certificou que ele não tinha ferimentos, o criminoso foi levado para a Delegacia de Venda Nova.