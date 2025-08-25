PM faz cerco contra suspeitos de invadirem prédio em BH; veja vídeo

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Policiais militares procuram dois homens suspeitos de invadir um apartamento no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (25/8). Até o momento a dupla não foi presa.

Por volta de 12h, os homens entraram em um edifício, localizado na Rua Doutor Plínio de Morais. De acordo com a Sargento Joyce Carvalho, a dupla arrombou os dois portões de entrada do prédio e seguiram até um apartamento no quarto andar.

A dupla também forçou a entrada e invadiu o apartamento. No momento do crime, os moradores não estavam no local. Ainda conforme a policial, todos os cômodos foram revirados e dois televisores teriam sido separados pelos homens, mas acabaram não os levando.

Os militares foram acionados por um vizinho, que ao chegar em casa, percebeu que a câmera de segurança do elevador do edifício havia sido deslocada. Ao olhar as imagens, ele viu os dois homens e ligou para o 190.

“Nós temos imagens dos suspeitos que no momento não serão divulgadas para não prejudicar o andamento da operação que está sendo realizada. Pelas características, e forma de atuar, já temos alguns suspeitos em vista e estamos trabalhando para tentar realizar a prisão”, afirmou a sargento.



Susto

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra que ao menos seis viaturas da corporação estão em frente ao imóvel e fecham o quarteirão. Uma delas pertence ao Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam).



À imprensa, um vizinho ao invadido afirmou que ao chegar com sua filha, por volta de 12h30, a rua já estava fechada pelos militares. Em um primeiro momento havia quatro viaturas, mas pouco tempo depois o número aumentou para oito.



O corretor de imóveis afirmou que moradores de edifícios próximos ficaram assustados com a movimentação dos policiais. No entanto, os militares não deram nenhuma informação sobre o que estava acontecendo. “Nós sabemos que nesse prédio mora um coronel da Polícia Militar. A rua e o bairro são muito tranquilos, mas hoje em dia não se sabe”.



Ocorrência em andamento.