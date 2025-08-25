PM faz cerco contra suspeitos de invadirem prédio em BH; veja vídeo
Dois homens entraram em um apartamento no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de BH levaram joias e aparelhos eletrônicos
compartilheSiga no
Policiais militares procuram dois homens suspeitos de invadir um apartamento no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (25/8). Até o momento a dupla não foi presa.
Por volta de 12h, os homens entraram em um edifício, localizado na Rua Doutor Plínio de Morais. De acordo com a Sargento Joyce Carvalho, a dupla arrombou os dois portões de entrada do prédio e seguiram até um apartamento no quarto andar.
A dupla também forçou a entrada e invadiu o apartamento. No momento do crime, os moradores não estavam no local. Ainda conforme a policial, todos os cômodos foram revirados e dois televisores teriam sido separados pelos homens, mas acabaram não os levando.
Leia Mais
Os militares foram acionados por um vizinho, que ao chegar em casa, percebeu que a câmera de segurança do elevador do edifício havia sido deslocada. Ao olhar as imagens, ele viu os dois homens e ligou para o 190.
“Nós temos imagens dos suspeitos que no momento não serão divulgadas para não prejudicar o andamento da operação que está sendo realizada. Pelas características, e forma de atuar, já temos alguns suspeitos em vista e estamos trabalhando para tentar realizar a prisão”, afirmou a sargento.
- Mesma dupla, novos assaltos: moradores de bairro nobre de BH se preocupam
- Vídeo: criminosos roubam sócio de imobiliária de luxo em bairro de BH
- Preso suspeito por furtos nos cemitérios de cidades do sul de Minas
Susto
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra que ao menos seis viaturas da corporação estão em frente ao imóvel e fecham o quarteirão. Uma delas pertence ao Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam).
À imprensa, um vizinho ao invadido afirmou que ao chegar com sua filha, por volta de 12h30, a rua já estava fechada pelos militares. Em um primeiro momento havia quatro viaturas, mas pouco tempo depois o número aumentou para oito.
O corretor de imóveis afirmou que moradores de edifícios próximos ficaram assustados com a movimentação dos policiais. No entanto, os militares não deram nenhuma informação sobre o que estava acontecendo. “Nós sabemos que nesse prédio mora um coronel da Polícia Militar. A rua e o bairro são muito tranquilos, mas hoje em dia não se sabe”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ocorrência em andamento.