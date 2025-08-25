Preso suspeito por furtos nos cemitérios de cidades do sul de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Suspeito de furtar cemitérios nas cidades de Aiuruoca e Carvalhos, no sul de Minas Gerais, foi preso num trabalho conjunto entre as polícias civis de Minas Gerais e Rio de Janeiro, na cidade fluminense de Guapimirim. O furto ocorreu no dia 15 de agosto, e foram levadas placas de identificação, crucifixos, imagens de santos, lápides e floreiras, tudo confeccionado em bronze e cobre.

As investigações começaram na última semana depois que a Delegacia de Aiuruoca (MG), sul do estado, foi acionada para apurar a violação de 91 túmulos no cemitério da cidade. No mesmo dia, foi informado à Polícia Civil crime semelhante ocorrido em Carvalhos (MG), na mesma região do estado. Desta vez, aproximadamente 35 túmulos foram violados.

Apesar da ausência de vigilância e câmeras nos cemitérios, equipes das polícias Civil e Militar de Minas fizeram levantamentos em áreas urbanas e rurais, percorrendo cerca de 80 quilômetros e reunindo informações com moradores.

Um caminhão conduzido por um homem de aproximadamente 30 anos foi visto circulando pela região no dia 15 de agosto, sob o pretexto de adquirir sucata metálica.



Foi então solicitado apoio da Delegacia de Polícia Cívil de Resende, no Rio de Janeiro, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dessa maneira, o veículo suspeito, carregado de sucatas, foi identificado trafegando pela BR-040.

A prisão

Uma operação de cerco e bloqueio foi montada e resultou na abordagem do caminhão em Guapimirim (RJ), por agentes da Polícia Militar Rodoviária e da Delegacia de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro.

Na carroceria do caminhão, foram encontrados diversos itens furtados dos cemitérios mineiros, escondidos embaixo de uma carga de sucata.



Os policiais conseguiram provas de que o suspeito esteve nas cidades para mapear rotas de fuga e fragilidades de segurança, antes de seguir pelas estradas rurais de Aiuruoca, Carvalhos e municípios vizinhos, até acessar a BR-040.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

O motorista, de 32 anos, foi autuado em flagrante, no Rio de Janeiro, por receptação qualificada. Todo o material recuperado será encaminhado para a Delegacia de Aiuruoca (MG), sul do estado, para identificação e devolução às famílias.