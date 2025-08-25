Polícia Civil apreende 27 toneladas de carne imprópria para consumo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Numa operação conjunta como Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), deflagrada na última quinta-feira, a Polícia Civil interditou dois depósitos utilizados para armazenamento clandestino de carnes e pescados impróprios para consumo, ambos em Belo Horizonte (MG). Ao todo, 27 toneladas dos produtos foram apreendidos e uma mulher presa em flagrante por adulteração de produto alimentício.

A fiscalização foi coordenada pela 1ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes, vinculada ao Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof). Foram averiguadas cerca de 26 toneladas de carnes vencidas e aproximadamente 1 tonelada de peixes, incluindo tilápias e tucunarés, sem procedência ou identificação de origem.

Também foram apreendidos equipamentos de manipulação clandestina, como embaladora a vácuo, balança industrial, freezers e etiquetas falsificadas. Todo o material foi encaminhado para a perícia técnica, e os produtos impróprios foram descartados.

Crimes identificados

Carnes impróprias para consumo colocam em risco a saúde pública. A mulher presa em flagrante será indiciada pelo crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto alimentício, que estão previstos no artigo 272 do Código Penal e, no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que versa sobre crimes contra as relações de consumo.

A prisão foi ratificada pela autoridade policial e convertida em prisão preventiva da suspeita.