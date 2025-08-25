Felca: polícia prende suspeito de ameaçar youtuber
Homem teria enviado e-mails com ameaças ao influencer no dia 16 de agosto, após a publicação de vídeo denunciando adultização de crianças na internet
compartilheSiga no
A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem acusado de ameaçar o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, nesta segunda-feira (25/8), em Olinda (PE). O influenciador, que tem mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, afirmou ter recebido ameaças de morte e acusações falsas de pedofilia após publicar um vídeo sobre a adultização de crianças na internet.
Segundo as investigações, o suspeito lucrava com a venda de fotos e vídeos de vítimas de estupro virtual. Ele teria enviado e-mails com ameaças ao criador de conteúdo no dia 16 de agosto, após Felca publicar um vídeo denunciando o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração da imagem de menores.
Leia Mais
Nos e-mails, o remetente dizia frases como: “Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos” e “Prepara pra morrer”. As mensagens foram consideradas um risco concreto à integridade do youtuber.
Com base no pedido de Felca, a Justiça determinou a quebra de sigilo de dados pelo Google Brasil, obrigando a empresa a fornecer informações do autor das ameaças em 24 horas. A prisão foi cumprida em caráter de urgência.
Durante a ação, a polícia encontrou o computador do suspeito aberto em uma plataforma da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, fato que será analisado em perícia. Outro homem que estava no local também foi conduzido à delegacia por suspeita de envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático.
Após as ameaças, Felca revelou em entrevista ao podcast PodDelas que passou a circular com carro blindado e seguranças em São Paulo. Ele já havia recebido intimidações anteriormente por se posicionar contra apostas esportivas e conteúdos que exploram crianças nas redes.
O vídeo que motivou as ameaças tem cerca de 50 minutos e denuncia casos de exposição infantil para fins de engajamento. “Foi muito difícil produzir. Precisei da ajuda de uma psicóloga para explicar os impactos da adultização”, disse o youtuber.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Felca também destacou o papel dos algoritmos na propagação desse tipo de material: “O público desses conteúdos, muitas vezes, são pedófilos. Isso é grave, e precisamos falar sobre isso”.
Quem é Felca?
- Felipe Bressanim Pereira tem 27 anos, é natural de Londrina (PR) e atualmente residente em São Paulo
- No YouTube, tem mais de 4 milhões de inscritos em seu canal, onde publica vídeos de humor, críticas e reacts
- No Instagram, soma 6,5 milhões de seguidores
- Ele faz vídeos de reacts, com humor e muita ironia
- Felca viralizou em 2023, ao usar a base de maquiagem de Virginia Fonseca
- Ganhou notoriedade comentando fenômenos da internet, como as lives “NPC”, ele fez sete lives, com duração média de 2 horas cada, e arrecadou milhares de reais com as doações do público
- É conhecido por criticar as redes de apostas esportivas (bets) e revelou ter recusado uma oferta de R$ 50 milhões para fazer publicidades para empresas de apostas
- Produziu um vídeo de cerca de 50 minutos denunciando a “adultização” e sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais, o qual ganhou grande repercussão