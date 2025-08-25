Felca: polícia prende suspeito de ameaçar youtuber

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem acusado de ameaçar o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, nesta segunda-feira (25/8), em Olinda (PE). O influenciador, que tem mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, afirmou ter recebido ameaças de morte e acusações falsas de pedofilia após publicar um vídeo sobre a adultização de crianças na internet.

Segundo as investigações, o suspeito lucrava com a venda de fotos e vídeos de vítimas de estupro virtual. Ele teria enviado e-mails com ameaças ao criador de conteúdo no dia 16 de agosto, após Felca publicar um vídeo denunciando o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração da imagem de menores.

Nos e-mails, o remetente dizia frases como: “Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos” e “Prepara pra morrer”. As mensagens foram consideradas um risco concreto à integridade do youtuber.

Com base no pedido de Felca, a Justiça determinou a quebra de sigilo de dados pelo Google Brasil, obrigando a empresa a fornecer informações do autor das ameaças em 24 horas. A prisão foi cumprida em caráter de urgência.

Durante a ação, a polícia encontrou o computador do suspeito aberto em uma plataforma da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, fato que será analisado em perícia. Outro homem que estava no local também foi conduzido à delegacia por suspeita de envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático.

Após as ameaças, Felca revelou em entrevista ao podcast PodDelas que passou a circular com carro blindado e seguranças em São Paulo. Ele já havia recebido intimidações anteriormente por se posicionar contra apostas esportivas e conteúdos que exploram crianças nas redes.

O vídeo que motivou as ameaças tem cerca de 50 minutos e denuncia casos de exposição infantil para fins de engajamento. “Foi muito difícil produzir. Precisei da ajuda de uma psicóloga para explicar os impactos da adultização”, disse o youtuber.

Felca também destacou o papel dos algoritmos na propagação desse tipo de material: “O público desses conteúdos, muitas vezes, são pedófilos. Isso é grave, e precisamos falar sobre isso”.

