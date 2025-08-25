Assine
overlay
Início Nacional
AMEAÇA DE MORTE

Felca: polícia prende suspeito de ameaçar youtuber

Homem teria enviado e-mails com ameaças ao influencer no dia 16 de agosto, após a publicação de vídeo denunciando adultização de crianças na internet

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/08/2025 11:52 - atualizado em 25/08/2025 12:32

compartilhe

Siga no
x
Youtuber Felca publicou vídeo de 50 minutos sobre adultização, sexualização e exploração infantil
Youtuber Felca denunciou que estava recebendo ameaças por e-mail crédito: Reprodução / YouTube

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem acusado de ameaçar o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, nesta segunda-feira (25/8), em Olinda (PE). O influenciador, que tem mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, afirmou ter recebido ameaças de morte e acusações falsas de pedofilia após publicar um vídeo sobre a adultização de crianças na internet.

Segundo as investigações, o suspeito lucrava com a venda de fotos e vídeos de vítimas de estupro virtual. Ele teria enviado e-mails com ameaças ao criador de conteúdo no dia 16 de agosto, após Felca publicar um vídeo denunciando o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração da imagem de menores.

Leia Mais

Nos e-mails, o remetente dizia frases como: “Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos” e “Prepara pra morrer”. As mensagens foram consideradas um risco concreto à integridade do youtuber.

Com base no pedido de Felca, a Justiça determinou a quebra de sigilo de dados pelo Google Brasil, obrigando a empresa a fornecer informações do autor das ameaças em 24 horas. A prisão foi cumprida em caráter de urgência.

Durante a ação, a polícia encontrou o computador do suspeito aberto em uma plataforma da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, fato que será analisado em perícia. Outro homem que estava no local também foi conduzido à delegacia por suspeita de envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático.

Após as ameaças, Felca revelou em entrevista ao podcast PodDelas que passou a circular com carro blindado e seguranças em São Paulo. Ele já havia recebido intimidações anteriormente por se posicionar contra apostas esportivas e conteúdos que exploram crianças nas redes.

O vídeo que motivou as ameaças tem cerca de 50 minutos e denuncia casos de exposição infantil para fins de engajamento. “Foi muito difícil produzir. Precisei da ajuda de uma psicóloga para explicar os impactos da adultização”, disse o youtuber.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Felca também destacou o papel dos algoritmos na propagação desse tipo de material: “O público desses conteúdos, muitas vezes, são pedófilos. Isso é grave, e precisamos falar sobre isso”.

Quem é Felca?

  • Felipe Bressanim Pereira tem 27 anos, é natural de Londrina (PR) e atualmente residente em São Paulo
  • No YouTube, tem mais de 4 milhões de inscritos em seu canal, onde publica vídeos de humor, críticas e reacts
  • No Instagram, soma 6,5 milhões de seguidores
  • Ele faz vídeos de reacts, com humor e muita ironia
  • Felca viralizou em 2023, ao usar a base de maquiagem de Virginia Fonseca
  • Ganhou notoriedade comentando fenômenos da internet, como as lives “NPC”, ele fez sete lives, com duração média de 2 horas cada, e arrecadou milhares de reais com as doações do público
  • É conhecido por criticar as redes de apostas esportivas (bets) e revelou ter recusado uma oferta de R$ 50 milhões para fazer publicidades para empresas de apostas
  • Produziu um vídeo de cerca de 50 minutos denunciando a “adultização” e sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais, o qual ganhou grande repercussão

Tópicos relacionados:

adultizacao ameaca brasil felca hytalo-santos noticias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay