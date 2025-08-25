Mulher que perseguiu padre paga R$ 40 mil e é proibida de ir a missas

O polêmico episódio que resultou na demissão de um funcionário de cafeteria após queixa do Padre Fábio de Mello foi parar no Vaticano. É que um bispo de Santa Catarina levou o caso para avaliação da Congregação para a Doutrina da Fé. Reprodução Instagram

Por sinal, o gerente Jair Aguiar, demitido de uma cafeteria, entrou com processo contra o padre Fábio de Melo, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville e região. Reprodução Instagram

O episódio ocorreu numa cafeteria em Joinville, Santa Catarina, em meados de maio. O padre tornou pública a sua insatisfação com a conduta de um funcionário, que agiu de uma forma que o religioso desaprovou. Instagram

Tudo começou quando o caixa da loja registrou um preço maior do que o indicado no pote de doce de leite . Fábio de Melo reclamou e ouviu: "Se quiser levar, o preço é este". O padre postou, o funcionário foi demitido e as redes bombaram com polêmica sobre o caso. wikimedia commons ????

Fábio de Melo disse que "o ódio virtual se manifesta da pior forma". E concluiu: "Você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou: o mundo virtual". Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

O padre Fábio sempre repercute na web. No dia 8/5, ele foi às lágrimas no programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga, ao falar de depressão e comentar sobre a morte da mãe, Ana Maria, vítima da Covid-19 em 2021. Reprodução/TV Globo

“Fui um menino muito triste, melancólico, às vezes sombrio. E era um traço de personalidade com o qual convivi durante muito tempo até perceber que tinha nome. Em certo momento eu descobri que aquilo ( depressão) era doença", declarou Fábio de Melo. Reprodução/TV Globo

Ao falar da morte da mãe, aos 83 anos, ele lembrou que não pôde ficar ao lado dela no hospital, por motivos de segurança. A última conversa entre eles foi por chamado de vídeo, quando Ana Maria de Melo estava internada. Reprodução/Instagram @pefabiodemelo

"Quando colocou ela no vídeo, que ela me viu, esqueceu a dor dela. Ela quis me acalmar. Eu vi que ela ficava ofegante fingindo que não estava. Eu falei 'mãe, a senhora vai dormir um pouquinho que a senhora está muito cansada', e acho que ela sabia que não voltaria. Ela disse assim, 'sim, eu estou muito cansada, Fabinho, mas daqui a pouco eu estou de volta'. E essa foi a última vez. Depois eu recebi um corpo lacrado", contou. Reprodução/Instagram @pefabiodemelo

Em dezembro de 2024, numa entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, Fábio de Melo revelou que uma "stalker"o persegue há cerca de seis anos, dizendo que ele a ama e não tem coragem de assumir. reprodução/tv brasil

Segundo o padre, as tentativas de contato ocorrem pelas redes sociais, e o caso já foi encaminhado à polícia. "Ela arruma perfis, eu vou bloqueando. Agora está na polícia, não teve outro jeito", disse Fábio de Melo. reprodução/tv brasil

Em outra entrevista, dada no dia 6/12/24 ao programa The Noite com Danilo Gentili, o padre surpreendeu ao revelar que trabalhou durante cinco anos no Carnaval antes de entrar no seminário. reprodução

Segundo o religioso, "estava tudo preparado" para ele fazer estágio na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, mas acabou entrando no seminário. "[...] Eu posso viver sem o Carnaval, mas eu não saberia viver sem ser padre", afirmou. reprodução

Nascido em Formiga (MG), no dia 3 de abril de 1971, Fábio de Melo é um sacerdote católico, artista, escritor, professor universitário e apresentador. Pedro Arles/Wikimedia Commons

Ele tornou-se nacionalmente conhecido por seu trabalho como comunicador. Sua obra compõe-se de 22 livros publicados e também de 17 CDs que, juntos, venderam mais de 6,5 milhões de unidades. Reprodução instagram @pefabiodemelo

Fábio de Melo foi ordenado padre em 2001 e, atualmente, pertence à Diocese de Taubaté (interior de São Paulo), nas peregrinações e nos acampamentos de oração em Cachoeira Paulista (Canção Nova). Reprodução Instagram

Ele é o caçula dos oito filhos do pedreiro Dorinato Bias Silva e da dona de casa Ana Maria de Melo Silva. Fábio de Mello é graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Educação e mestre em Teologia Sistemática. Reprodução instagram @pefabiodemelo

Antes de vestir batina, ele foi vendedor de doces, entregador de pão, ajudante de pedreiro e chegou a trabalhar também em colheita de café. Segundo a biografia "Humano Demais", escrita por Rodrigo Alvarez, Fábio tem origem humilde e sofreu com os atos violentos do pai alcoólatra. Reprodução Instagram

Aos 22 anos, quando ainda se preparava para ser padre, Fábio de Melo se apaixonou por uma mulher de 25. A relação, descrita pela biografia como "algo diferente, real e íntimo", o fez alimentar o desejo de ser pai. Contudo, ele acabou por manter seu propósito de se dedicar ao sacerdócio. Reprodução Instagram

Aos 25 anos, o padre precisou lidar com uma tragédia em sua vida pessoal. Heloísa, uma de suas irmãs, morreu em um acidente de ônibus. Dez anos depois, ele sofreu com a hepatite e um diagnóstico errado, de artrite, que quase lhe custou a vida. Reprodução instagram @pefabiodemelo

O padre já pertenceu à Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Como cantor, lançou oito discos pela gravadora católica Paulinas-COMEP e mais um pela Canção Nova, além de um projeto independente (Tom de Minas). Reprodução instagram @pefabiodemelo

Atualmente, ele apresenta o programa Direção Espiritual, transmitido pela TV Canção Nova. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil. Reprodução instagram @pefabiodemelo

Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs (1,8 milhão apenas na Som Livre), além de 3,5 milhões de livros. Como professor universitário, lecionou teologia na Faculdade Dehoniana de Taubaté. Reprodução instagram @pefabiodemelo

Seu primeiro disco de platina, intitulado "Vida", foi lançado pela LGK Music e pela Som Livre, com quem continuou gravando. Por ela, lançou mais dois discos (Iluminar e Eu e o Tempo – CD e DVD) até o fim do ano de 2009. Também teve breve passagem pela gravadora Sony Music. Reprodução instagram @pefabiodemelo

Antes disso, tendo como referencial o Padre Zezinho (SCJ), precursor dos padres cantores desde a década de 1960, Fábio de Melo lançou seu primeiro CD, em 1997, com o título "De Deus um cantador". Reprodução instagram @pefabiodemelo

No ano de 2004, ele enveredou por um projeto independente, o disco "Tom de Minas", de conteúdo autoral, que homenageia nomes e lugares de seu estado natal, Minas Gerais. Reprodução instagram @pefabiodemelo

O retorno aos temas ligados à sua formação fazem parte do CD “Humano Demais” em 2005, que contém canções de sua autoria e de outros compositores da música católica. Reprodução instagram @pefabiodemelo

Atualmente, ele segue como artista independente, tendo lançado singles de sucesso em parceria com grandes artistas da música brasileira. Entre eles, “Quando o sono bater” (com Luan Santana, 2020), “Não desisto” (com Simone e Simaria, 2020) e “Retrovisor” (com Ivete Sangalo, 2021). Reprodução instagram @pefabiodemelo

Fábio José de Melo Silva fez o primeiro grau na Escola Estadual Abílio Machado, em Formiga (MG), e o segundo grau no colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Lavras (MG). Reprodução Instagram

Ele foi ordenado sacerdote pela oração consacratória e imposição das mãos de Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Palmas, Tocantins, no dia 15 de dezembro de 2001, em sua cidade natal, na Igreja Matriz de São Vicente Ferrer, no seminário São Judas Tadeu de Terra Boa, Paraná. Reprodução instagram @pefabiodemelo

Em seu Instagram, o Padre Fábio de Melo costuma além de publicar fotos e vídeos de seu trabalho,além de mensagens religiosas e motivacionais. Reprodução Instagram

O Padre Fábio de Mello costuma fazer show pelas cinco regiões do Brasil, sempre levando a palavra do catolicismo por onde vai. No entanto, no dia 10/10/2014 ele teve que interromper uma das apresentações depois que um fã insistente atrapalhou o show, na tradicional Festa das Rosas e Flores, em Barbacena (MG). Suelen Miranda/ Wikimedia Commons

Diante da insistência do espectador, o padre pausou o evento e pediu mais respeito a ele e ao público presente. “Meu caro, se você esperar eu falar, porque agora você só está perturbando, inclusive perturbando quem quer ouvir. Eu não tenho como conversar com você agora. Se você puder fazer silêncio agora e depois converso com você, tudo bem. Mas você quer falar ao mesmo tempo que eu? As pessoas não vieram aqui para ver você gritar", disse. Reprodução Instagram

Ao longo da performance, um homem na plateia começou a gritar repetidamente, em uma tentativa de chamar a atenção do padre. Depois do pedido de respeito, Fábio de Melo conseguiu restabelecer a ordem, e o show continuou sem maiores incidentes. Reprodução instagram @pefabiodemelo