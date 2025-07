Durante uma missa celebrada no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o padre Eduardo Calil mencionou o nome de Ozzy Osbourne, lendário vocalista da banda Black Sabbath, como uma das intenções da celebração. O músico, conhecido como "Príncipe das Trevas", faleceu no último dia 22 e teve seu nome lido na cerimônia realizada na última segunda-feira (28/7).

O momento inusitado ocorreu durante a tradicional leitura dos nomes dos falecidos - uma prática comum nas celebrações eucarísticas, especialmente na consagração. Segundo o padre Eduardo, a inclusão do nome do artista partiu de um fiel que solicitou a intenção de missa pelo sétimo dia de falecimento do artista.

Em entrevista ao Estado de Minas, o sacerdote explicou que a Igreja está aberta a orar por todos, independentemente de sua fama ou estilo de vida:

"Na verdade, é costume, em toda celebração eucarística, ler os nomes dos entes queridos das famílias que vão às igrejas rezar por essas pessoas - os que faleceram há sete dias ou há trinta dias. E o inusitado foi que apareceu, entre os nomes das intenções, o de Ozzy Osbourne. Então, o que eu fiz foi simplesmente ler o nome que estava lá", conta.

O padre também comentou a possibilidade de a solicitação ter sido feita por um fã que quis homenagear o artista através da fé: "Provavelmente, algum fã que tem muito carinho por ele quis, então, fazer essa menção a ele, rezar por ele. E provavelmente deve ter estado na missa e fez a gravação no momento em que o nome dele foi mencionado".

Diante da repercussão do caso, reforçou que o gesto está em total consonância com os princípios da Igreja: "Acho que talvez seja importante dizer que a Igreja reza por todos. E que, se um fã achou que seria interessante rezar por alguém de quem ele gosta, isso é completamente aceitável".

A prática de solicitar intenções de missa é comum e está ao alcance de qualquer fiel, que pode pedir orações por motivos diversos: pela alma de um falecido, por agradecimento ou por necessidades específicas. No caso do roqueiro, a homenagem reflete o carinho e o impacto que o artista exerceu sobre gerações, inclusive entre os fiéis de Uberlândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cena, gravada por um dos presentes e compartilhada nas redes sociais, viralizou justamente por unir dois mundos aparentemente opostos: o rock pesado e a liturgia católica. Mas como lembrou o padre Eduardo, "nós rezamos sem excluir ninguém".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos