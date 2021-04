No meio da missa, padre anuncia que está apaixonado por uma mulher

(foto: Reprodução)

"Meu coração se apaixonou": com estas palavras, o padre Riccardo Ceccobelli, sacerdote da diocese de Todi, no centro da Itália, anunciou quea batina por amor."Meu coração se apaixonou. Nunca tive a possibilidade de trair asque fiz, mas quero tentar viver esse amor", disse o padre Riccardo a seu superior, o bispo Gualtiero Sigismondi, segundo um comunicado da diocese.O padre, que contou sua história à imprensa nesta terça-feira (13/4), foido serviço e iniciou os trâmites para voltar ao estado laico, segundo a mesma fonte."Agradeço a dom Riccardo por todo serviço prestado até agora. E, em primeiro lugar, envio-lhe meus mais sinceros votos para que esta, tomada em plena liberdade como ele mesmo me disse, garanta-lhe paz e serenidade", declarou o bispo Sigismondi.O padre confessou que a decisão foi difícil, porque ama e respeita a Igreja."Não consigo ser coerente, transparente e correto com (a Igreja) como tenho sido até agora", reconheceu, segundo o comunicado.A "confissão" em público, diante de seu rebanho e de seu bispo, foi feita durante a missa dominical.Segundo o jornal Il Corriere della Sera, 'todo mundo sabia' em sua cidade, perto de Perugia, que Riccardo estava com uma. Sua identidade não foi divulgada.