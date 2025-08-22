Assine
DE OLHO NO BRONZE E COBRE

De santos a lápides: onda de furtos em cemitérios mobiliza polícia em Minas

Ao menos 90 túmulos foram violados no município de Aiuruoca, no Sul do estado. Outros 35 foram alvos da ação criminosa em cidade vizinha

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
22/08/2025 21:44

Operação de cerco e bloqueio resultou na abordagem de caminhão com as peças furtadas
Operação de cerco e bloqueio resultou na abordagem de caminhão com as peças furtadas

Uma onda de furtos em cemitérios nas cidades de Aiuruoca e Carvalhos, no Sul de Minas, mobilizou policiais civis e militares nesta semana. Placas de identificação, crucifixos, imagens de santos, lápides e floreiras estão entre os materiais furtados — todos confeccionados em metais, como bronze e cobre. Um homem de 32 anos foi preso em Guapimirim (RJ). 

Na manhã da última quarta-feira (20/8), o representante do cemitério de Aiuruoca relatou a violação de ao menos 90 túmulos à Polícia Militar. A Polícia Civil no município também foi notificada. No mesmo dia, policiais civis tomaram conhecimento de furtos na madrugada de domingo (17/8) em cerca de 35 túmulos em Carvalhos, cidade vizinha.

Ambos os cemitérios não têm sistema de monitoramento por câmeras ou funcionário responsável por vigilância noturna. As polícias Militar e Civil, então, montaram uma operação, percorrendo aproximadamente 80 quilômetros e entrevistando moradores.

Os policiais descobriram que um homem conduzindo um caminhão branco esteve na região, no último dia 15, alegando interesse na compra de sucata metálica. O veículo foi visto em uma estrada rural, que liga Aiuruoca a Carvalhos, na noite anterior aos primeiros furtos cometidos no dia 17.

Prisão e parte dos materiais recuperados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais civis de Resende (RJ) identificaram que o veículo estava em deslocamento pela BR-040, no estado do Rio de Janeiro.

“Foi então deflagrada uma operação de cerco e bloqueio, que resultou na abordagem do caminhão no município de Guapimirim (RJ) por agentes da Polícia Militar Rodoviária e da Delegacia de Cachoeiras de Macacu. Durante vistoria, os policiais localizaram, sob a carga de sucata, diversos dos itens furtados nos cemitérios”, explicou a Polícia Civil mineira.

A apuração revelou que o investigado esteve nas cidades com antecedência, mapeando possíveis fragilidades e rotas de fuga sem cobertura de radares.

O motorista do caminhão, de 32 anos, foi preso e autuado em flagrante na Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro por receptação qualificada.

Os objetos recuperados serão encaminhados pela Polícia Civil de Aiuruoca para identificação e posterior devolução às famílias dos mortos.

