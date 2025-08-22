De santos a lápides: onda de furtos em cemitérios mobiliza polícia em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma onda de furtos em cemitérios nas cidades de Aiuruoca e Carvalhos, no Sul de Minas, mobilizou policiais civis e militares nesta semana. Placas de identificação, crucifixos, imagens de santos, lápides e floreiras estão entre os materiais furtados — todos confeccionados em metais, como bronze e cobre. Um homem de 32 anos foi preso em Guapimirim (RJ).

Na manhã da última quarta-feira (20/8), o representante do cemitério de Aiuruoca relatou a violação de ao menos 90 túmulos à Polícia Militar. A Polícia Civil no município também foi notificada. No mesmo dia, policiais civis tomaram conhecimento de furtos na madrugada de domingo (17/8) em cerca de 35 túmulos em Carvalhos, cidade vizinha.

Ambos os cemitérios não têm sistema de monitoramento por câmeras ou funcionário responsável por vigilância noturna. As polícias Militar e Civil, então, montaram uma operação, percorrendo aproximadamente 80 quilômetros e entrevistando moradores.

Os policiais descobriram que um homem conduzindo um caminhão branco esteve na região, no último dia 15, alegando interesse na compra de sucata metálica. O veículo foi visto em uma estrada rural, que liga Aiuruoca a Carvalhos, na noite anterior aos primeiros furtos cometidos no dia 17.

Prisão e parte dos materiais recuperados



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais civis de Resende (RJ) identificaram que o veículo estava em deslocamento pela BR-040, no estado do Rio de Janeiro.

“Foi então deflagrada uma operação de cerco e bloqueio, que resultou na abordagem do caminhão no município de Guapimirim (RJ) por agentes da Polícia Militar Rodoviária e da Delegacia de Cachoeiras de Macacu. Durante vistoria, os policiais localizaram, sob a carga de sucata, diversos dos itens furtados nos cemitérios”, explicou a Polícia Civil mineira.

A apuração revelou que o investigado esteve nas cidades com antecedência, mapeando possíveis fragilidades e rotas de fuga sem cobertura de radares.

O motorista do caminhão, de 32 anos, foi preso e autuado em flagrante na Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro por receptação qualificada.

Os objetos recuperados serão encaminhados pela Polícia Civil de Aiuruoca para identificação e posterior devolução às famílias dos mortos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia