MG: polícia procura por fugitivo que tinha ecstasy em casa

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma sexta-feira (12/9) agitada no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Depois da prisão de dois traficantes e da apreensão de 76 barras de maconha, a Polícia Militar apreendeu mais drogas, comprimidos de ecstasy, além de armas falsas.

Um homem, conhecido da polícia pela prática de crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa, e suspeito de cometer homicídios recentes naquele bairro, foi preso numa casa.

Os policiais faziam ronda no bairro e estranharam o portão da casa da garagem estar parcialmente aberto. Eles avistaram uma pessoa tentando se esconder. Quando os militares desceram da viatura, o homem correu para o interior do imóvel segurando algum objeto que estava na cintura.

Os policiais saltaram da viatura e entraram na casa, quando viram o homem arremessando diversos objetos para a casa vizinha. Em seguida, pulou o muro dos fundos da residência, tomando rumo ignorado.

Os militares fizeram uma varredura no interior do imóvel, e localizaram, dentro de um dos quartos da casa, diversas porções de drogas de vários tipos espalhadas pelo cômodo.

Dentro de um guarda roupas havia uma capa de colete balístico, cinto de guarnição e alguns outros apetrechos para carregador de armamento. Na varanda da casa, junto a algumas ferramentas, localizaram dois canos metálicos que estariam sendo preparados para serem carregadores de munições para submetralhadora artesanal. Ainda foram encontradas duas armas de airsoft, sendo uma réplica de pistola e uma de fuzil.

Moradores da mesma rua, que pediram sigilo, relataram que o autor ostenta armas com a finalidade de intimidar a população do local para que não o denuncie.

O homem, segundo a PM, é integrante de uma gangue rival dos dois indivíduos que foram mortos nesta quinta-feira (11/9), no bairro Santa Rita, e que por várias vezes houve ameaças entre o autor e as vítimas do homicídio.

As drogas comercializadas pelo autor são adesivadas com a sigla CPM, utilizada por uma organização criminosa que atua em Governador Valadares, e que significa que a droga comercializada é de alta qualidade, sendo famosa entre os usuários.

As buscas pelo fugitivo continuam. Ele tem passagens por homicídio, porte ilegal de arma, homicídio tentado, tráfico de drogas e roubo.