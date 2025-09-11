Assine
BUSCA E APREENSÃO

PF mira lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na capital e Grande BH

Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira (11/9) em BH, Contagem e Ibirité

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/09/2025 09:52

Investigações da Polícia Federal começaram depois que uma pessoa foi flagrada tentando depositar R$ 100 mil em espécie no banco
Investigações da Polícia Federal começaram depois que uma pessoa foi flagrada tentando depositar R$ 100 mil em espécie no banco

A Polícia Federal (PF) bloqueia bens e mira imóveis ligados a pessoas investigadas por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Belo Horizonte, além de Contagem e Betim, na região metropolitana da capital. 

Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta manhã contra suspeitos de envolvimento no esquema. A ação da PF também bloqueia as contas bancárias de pessoas identificadas como receptoras dos valores da atividade ilícita.

As investigações sobre o grupo começaram depois que uma pessoa foi presa ao ser flagrada tentando depositar R$ 100 mil em uma agência bancária. 

De acordo com a PF, essa pessoa foi identificada como a responsável por recolher dinheiro do tráfico e depositá-lo em contas bancárias, em uma ação conhecida como “placement”.

A operação está em andamento.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

bh grande-bh investigacao lavagem-de-dinheiro pf trafico-de-drogas

