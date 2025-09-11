PF mira lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na capital e Grande BH

A Polícia Federal (PF) bloqueia bens e mira imóveis ligados a pessoas investigadas por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Belo Horizonte, além de Contagem e Betim, na região metropolitana da capital.

Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta manhã contra suspeitos de envolvimento no esquema. A ação da PF também bloqueia as contas bancárias de pessoas identificadas como receptoras dos valores da atividade ilícita.

As investigações sobre o grupo começaram depois que uma pessoa foi presa ao ser flagrada tentando depositar R$ 100 mil em uma agência bancária.

De acordo com a PF, essa pessoa foi identificada como a responsável por recolher dinheiro do tráfico e depositá-lo em contas bancárias, em uma ação conhecida como “placement”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A operação está em andamento.

Matéria em atualização