DROGAS

MG: PM apreende 76 barras de maconha e prende dois em Governador Valadares

Tudo começou quando os militares avistaram um carro suspeito que passaram a perseguir

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
12/09/2025 10:50

No total foram apreendidas 76 barras de maconha e dois traficantes foram presos
No total foram apreendidas 76 barras de maconha e dois traficantes foram presos crédito: PMMG

Numa operação realizada no início da madrugada desta sexta-feira (12/9), na BR-116, altura do Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a Polícia Militar apreendeu 76 barras de maconha prensada e prendeu dois traficantes, de 18 e 28 anos.

Os policiais faziam uma ronda no Bairro Santa Rita, quando avistaram um Peugeot, que era procurado por ter se escapado de uma abordagem policial, e era suspeito de fazer o transporte de drogas por traficantes.

Sem alarde, os policiais fizeram o acompanhamento, de longe, do veículo, que parou às margens da BR-116, em frente a um posto de combustível. Foi feita a abordagem e nesse momento, assim que a viatura policial parou ao lado do carro, o motorista, o homem de 28 anos, saltou do carro e saiu correndo, sendo perseguido e capturado.

Numa busca feita no veículo, foram encontradas 40 barras de maconha prensadas. Foi feito um alerta e outra viatura foi até a residência, de onde o veículo havia saído.

Lá, um homem de 18 anos e revistando a residência foram encontradas 36 barras de maconha, 12 tabletes menores, nove munições e duas balanças de precisão.

O morador da residência assumiu a propriedade do entorpecente. Eles foram presos e levados para a Delegacia de Plantão, juntamente com as drogas e o material apreendido.

Tópicos relacionados:

governador-valadares minas-gerais policia trafico-de-drogas

