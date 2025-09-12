BH: olheiros do tráfico da ‘Gangue do Gordo’ são presos no Taquaril

Dois homens, de 27 e 29, foram presos suspeitos de participação no tráfico de drogas do Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (11/9).

De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos foram vistos por militares na Rua Domingos Rodrigues, durante operação do Grupo Especializado em Prevenção e Repressão ao Crime Organizado (Gepar) para reprimir o tráfico de drogas da “Gangue do Gordo”.

Militares receberam denúncia de que quatro homens armados estavam no local e iniciaram uma observação em uma mata. De lá, foi constatado que os suspeitos estavam na laje de uma casa, cada um em uma ponta, e observavam a movimentação no entorno.

Ao perceberem a presença policial, um deles fugiu e deixou para trás uma sacola com drogas e dinheiro, que foi recolhida. Um outro, pulou por muros e não foi mais encontrado.

Os outros dois homens foram surpreendidos na entrada da casa e não tiveram a possibilidade de fugir. Perguntado sobre o que fazia, o suspeito de 27 anos contou que estava ali apenas para comprar drogas e não tinham “nada a ver" com o tráfico.

Com ele, foi encontrado um pino de cocaína e R$ 12 em espécie. Questionado sobre o motivo de não ter ido embora mesmo já estando com droga, ele não soube responder.

Na laje da casa onde os suspeitos estavam, os militares encontraram uma pistola carregada. Uma sacola com drogas foi encontrada na varanda e um celular foi apreendido na rota de fuga de um dos fugitivos.

De acordo com a PM, o fato de estarem parados na frente da residência indica que ambos atuavam como olheiros. A dupla foi presa por associação ao tráfico de drogas e levada à Delegacia de Polícia Civil.