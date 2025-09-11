Perseguição na BR-494 termina com prisão e apreensão de drogas e armas

Um motorista, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ao ser flagrado com barras de maconha e pedras de cocaína, armas de fogo e cerca de R$ 13 mil em espécie na BR-494, na altura de São João Del-Rei (MG), região do Campo das Vertentes, nessa quarta-feira (10/9).

Uma equipe da PMRv patrulhava a rodovia onde, na altura do quilômetro 194, um carro de modelo Chevrolet Vectra foi visto em “atitude suspeita”. O motorista recebeu ordem de parada, mas ignorou e fugiu em alta velocidade.

Os policiais iniciaram uma perseguição e estabeleceram uma operação de cerco e bloqueio, com cinco viaturas policiais, o que permitiu que o motorista fosse alcançado e abordado. Conforme os registros, ele recebeu voz de prisão por direção perigosa, mas resistiu e precisou ser imobilizado e algemado.

Segundo informações da PMRv, os militares encontraram no veículo porções de maconha e cocaína, uma arma de fogo, munições, materiais para dolagem e R$ 13.300 em dinheiro vivo.

O motorista foi preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, direção perigosa de veículo em via pública e resistência. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil, juntamente do material apreendido.

Afinal, o que foi apreendido?