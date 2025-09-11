Perseguição na BR-494 termina com prisão e apreensão de drogas e armas
Além de tráfico, o motorista também foi preso por desobediência e direção perigosa. A perseguição começou na BR-494, altura de São João Del-Rei (MG)
compartilheSiga no
Um motorista, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ao ser flagrado com barras de maconha e pedras de cocaína, armas de fogo e cerca de R$ 13 mil em espécie na BR-494, na altura de São João Del-Rei (MG), região do Campo das Vertentes, nessa quarta-feira (10/9).
Uma equipe da PMRv patrulhava a rodovia onde, na altura do quilômetro 194, um carro de modelo Chevrolet Vectra foi visto em “atitude suspeita”. O motorista recebeu ordem de parada, mas ignorou e fugiu em alta velocidade.
Leia Mais
Os policiais iniciaram uma perseguição e estabeleceram uma operação de cerco e bloqueio, com cinco viaturas policiais, o que permitiu que o motorista fosse alcançado e abordado. Conforme os registros, ele recebeu voz de prisão por direção perigosa, mas resistiu e precisou ser imobilizado e algemado.
- Perseguição na BR-251, em MG, termina com apreensão de carro roubado no Rio
- Perseguição policial termina com motociclista detido em Minas
Segundo informações da PMRv, os militares encontraram no veículo porções de maconha e cocaína, uma arma de fogo, munições, materiais para dolagem e R$ 13.300 em dinheiro vivo.
O motorista foi preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, direção perigosa de veículo em via pública e resistência. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil, juntamente do material apreendido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Afinal, o que foi apreendido?
-
Carro Chevrolet Vectra
-
Duas barras, um tablete e duas porções de maconha
-
Quatro porções de cocaína
-
Uma arma de fogo
-
Uma réplica de arma de fogo
-
Duas munições de calibre 12 milímetros
-
Um celular
-
R$ 13.300,00 em espécie