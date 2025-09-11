Assine
TRÁFICO

Perseguição na BR-494 termina com prisão e apreensão de drogas e armas

Além de tráfico, o motorista também foi preso por desobediência e direção perigosa. A perseguição começou na BR-494, altura de São João Del-Rei (MG)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/09/2025 06:36

Motorista tentou fugir mas foi pego com drogas, armas de fogo e grande quantidade de dinheiro vivo
Motorista tentou fugir mas foi pego com drogas, armas de fogo e grande quantidade de dinheiro vivo

Um motorista, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ao ser flagrado com barras de maconha e pedras de cocaína, armas de fogo e cerca de R$ 13 mil em espécie na BR-494, na altura de São João Del-Rei (MG), região do Campo das Vertentes, nessa quarta-feira (10/9).

Uma equipe da PMRv patrulhava a rodovia onde, na altura do quilômetro 194, um carro de modelo Chevrolet Vectra foi visto em “atitude suspeita”. O motorista recebeu ordem de parada, mas ignorou e fugiu em alta velocidade.

Os policiais iniciaram uma perseguição e estabeleceram uma operação de cerco e bloqueio, com cinco viaturas policiais, o que permitiu que o motorista fosse alcançado e abordado. Conforme os registros, ele recebeu voz de prisão por direção perigosa, mas resistiu e precisou ser imobilizado e algemado.

Segundo informações da PMRv, os militares encontraram no veículo porções de maconha e cocaína, uma arma de fogo, munições, materiais para dolagem e R$ 13.300 em dinheiro vivo. 

O motorista foi preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, direção perigosa de veículo em via pública e resistência. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil, juntamente do material apreendido.

Afinal, o que foi apreendido?

  • Carro Chevrolet Vectra

  • Duas barras, um tablete e duas porções de maconha

  • Quatro porções de cocaína

  • Uma arma de fogo

  • Uma réplica de arma de fogo

  • Duas munições de calibre 12 milímetros

  • Um celular

  • R$ 13.300,00 em espécie

minas-gerais policia-militar trafico-de-drogas

