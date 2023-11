A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 3 mil comprimidos de ecstasy, na BR-365, em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na noite desta quinta-feira (16/11). As drogas estavam dentro da bagagem de um passageiro de um ônibus de viagem, que seguia para Brasília. O jovem de 21 anos foi preso em flagrante.

Durante fiscalização de rotina, os policiais perceberam que o passageiro estava “extremamente nervoso e inquieto, destoando da atitude dos demais ocupantes do veículo”. Ao verificarem as bagagens do jovem, foram localizados 2.940 comprimidos de ecstasy.

O homem informou que saiu de São Paulo, com destino a Goiânia, onde repassaria a droga. Ao consultarem o sistema, os policiais verificaram que o passageiro havia saído da prisão há menos de 6 meses. Na primeira vez, ele também foi preso por tráfico.

De acordo com a PRF, o homem foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Uberlândia. As substâncias apreendidas também foram levadas até o local.