Mistério em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um homem foi morto e outro ficou gravemente ferido, na manhã desta sexta-feira, quando um carro foi cercado, na rodovia MG-010, altura do Bairro Santa Clara.

Segundo informações do subtenente Emerson, da Polícia Militar, o veículo com as duas vítimas seguia pela rodovia, quando foi fechado por outro carro, de onde partiram os tiros que mataram o motorista e feriram o passageiro.

Logo depois dos disparos, o veículo dos atiradores escapou em alta velocidade. A vítima de ferimento foi socorrida para a UPA de Vespasiano, onde chegou desacordado. Não existe, ainda, nenhum parecer médico sobre as condições desse ferido.

Uma operação de busca foi montada pela PM, com participação da Polícia Civil, que tenta descobrir a motivação para o crime. As vítimas ainda não foram identificadas.

Matéria em atualização.