Grande BH: homem ligado ao tráfico de drogas é encontrado morto
A vítima era conhecida por envolvimento com tráfico de drogas em cidades da Grande BH, como Betim e Brumadinho
compartilheSiga no
As polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) ainda não têm pistas sobre o assassinato de um homem, de 40 anos. Ele foi encontrado morto, com dois tiros, em uma rua próxima ao Terminal de Cargas de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (15/9).
Leia Mais
Segundo a Polícia Civil, ele foi morto com um tiro no rosto e outro no peito, e o homicídio teria ocorrido cerca de três horas antes de o corpo ser encontrado.
Junto ao cadáver, havia duas cápsulas de calibre .40. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima era conhecida por envolvimento com tráfico de drogas em cidades da Grande BH, como Betim e Brumadinho.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia