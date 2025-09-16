Grande BH: homem ligado ao tráfico de drogas é encontrado morto

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) ainda não têm pistas sobre o assassinato de um homem, de 40 anos. Ele foi encontrado morto, com dois tiros, em uma rua próxima ao Terminal de Cargas de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (15/9).

Segundo a Polícia Civil, ele foi morto com um tiro no rosto e outro no peito, e o homicídio teria ocorrido cerca de três horas antes de o corpo ser encontrado.

Junto ao cadáver, havia duas cápsulas de calibre .40. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima era conhecida por envolvimento com tráfico de drogas em cidades da Grande BH, como Betim e Brumadinho.

