Funcionário da Copasa é encontrado morto em reservatório de água em Minas
O homem de 57 anos desapareceu durante inspeção; corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros no reservatório do bairro Interlagos
Um funcionário da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (16/9) dentro de um reservatório de água no bairro Interlagos, em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas. O homem, de 57 anos, realizava uma inspeção no local quando desapareceu. Júlio Cesar de Aquino trabalhava na empresa há 29 anos.
Segundo a Polícia Militar, o colega de trabalho da vítima relatou que havia um contato de rotina previsto para a meia-noite, que não ocorreu. Por volta das 3h55, ao perceber a ausência prolongada do funcionário, ele encontrou o veículo do colega estacionado e seus pertences sobre a estrutura do reservatório, na Avenida Dolores de Aguiar Rabelo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, às 4h54, localizou o corpo dentro do reservatório. A suspeita inicial é de que o trabalhador tenha caído após o rompimento de uma tampa da estrutura e se afogado. A causa oficial da morte será determinada pela perícia técnica da Polícia Civil.
A remoção do corpo foi concluída pela manhã e equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e perícia permaneceram no local até o fim dos trabalhos.
A Copasa informou que lamenta o ocorrido com o funcionário e está contribuindo com as investigações junto às autoridades competentes e prestando apoio aos familiares da vítima.
Segundo a empresa, o corpo do funcionário permaneceu por pouco tempo dentro do reservatório e, após retirado, diversas análises descartaram a contaminação da água.
Apesar disso, continua a nota da companhia, houve a necessidade de parar o bombeamento de água para o reservatório que faz a distribuição, já que possíveis pertences do empregado podem ainda estar dentro do reservatório. "A paralisação do bombeamento foi necessária, já que qualquer objeto estranho pode comprometer a operação do sistema ao causar entupimentos".
Em razão dessa manutenção, o abastecimento está interrompido temporariamente em vários bairros de Divinópolis.
"As equipes estão mobilizadas em minimizar os impactos ao realizarem manobras no sistema de distribuição, além de disponibilizarem caminhões-pipa para o atendimento de áreas prioritárias. Todos os esforços estão sendo envidados para normalizar o mais breve possível o abastecimento, previsto para esta quarta-feira (17/09)", finalizou o comunicado da Copasa.