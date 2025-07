MG: funcionário de supermercado tenta pegar café, cai de escada e morre

Um supermercado de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar pensão mensal e indenização por danos morais em mais de R$ 300 mil à família de um funcionário que morreu ao cair de uma escada durante o trabalho. Ele tentava pegar uma caixa de café.

Segundo decisão da 2ª Vara do Trabalho da cidade, a empresa teve culpa ao permitir que o homem realizasse tarefas em altura com equipamento inadequado, descumprindo normas básicas de segurança.

O homem, que não teve a identidade revelada, trabalhava como encarregado em um supermercado do município. Durante um dia de trabalho, uma colega pediu a ajuda dele para pegar uma caixa de café que ficava na prateleira mais alta do setor de estoque.

Mesmo com apoio da colega, que segurava a escada, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de quase três metros e bateu a cabeça nos degraus da escada e no chão. Ele teve ferimentos graves, incluindo um corte profundo na cabeça.

Após o acidente , outros funcionários chamaram o subgerente do supermercado, e ele acionou o Corpo de Bombeiros. A equipe prestou os primeiros socorros e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem teve traumatismo craniano e foi levado para a emergência do Hospital São João de Deus, onde ficou internado por quatro dias e faleceu.

Para apurar as causas do acidente, auditores-fiscais do trabalho realizaram inspeções no supermercado e concluíram que a escada usada pelo homem era inadequada para a tarefa e que o risco de queda não constava no inventário de segurança da empresa. Durante as inspeções, eles observaram que, mesmo após o fato, a empresa continuava armazenando caixas em altura sem equipamentos adequados, colocando outros trabalhadores em risco.