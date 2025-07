Homem é preso por injúria racial contra família negra em BH

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de ofender com xingamentos raciais uma família negra que chegava em um restaurante. O caso aconteceu na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha de Belo Horizonte (MG).

A família - uma mulher de 32 anos, companheira de um homem de 21, e a mãe dele, de 58 - chegava a um espetinho em um carro de aplicativo quando foi abordada pelo autor. Segundo o boletim de ocorrência, o homem atravessou com um carro em frente às vítimas, saindo de uma garagem, e começou a xingar.

Conforme o registro policial, o autor mandou a família “tomar no c…” e os chamou de “pretos imundos”, dentre outras ofensas. O ofendido questionou o homem se era com a família dele com quem ele falava, o autor disse que sim e começou uma confusão.

Uma viatura da Polícia Militar passava na avenida no momento das ofensas e foi acionada. Conforme os registros, o suspeito de autoria das injúrias apresentava sinais de uso de drogas e álcool, com andar cambaleante, olhos vermelhos e fala desconexa. Ele foi informado que estava sendo preso em flagrante por injúria racial, negou-se a contar a versão dele dos fatos e disse que “só queria ir embora”.

Ainda de acordo com o documento, o suspeito apresentava confusão mental e chorava e cantava durante o registro da ocorrência.

A mulher e a sogra foram à delegacia para prestar depoimentos e o homem foi preso. A Polícia Civil segue com o caso.

Penas previstas por injúria racial no Brasil

O Código Penal prevê que injúria racial é um crime onde cabe o pagamento de fiança e prescreve em oito anos. Prevista no artigo 140, parágrafo 3, informa que a pena pode variar de um a três anos de prisão e multa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como denunciar racismo?

- Caso seja vítima de racismo, procure o posto policial mais próximo e registre ocorrência.

- Caso testemunhe um ato racista, presencialmente ou em publicações, sites e redes sociais, procure o Ministério Público e faça uma denúncia.