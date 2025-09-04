Funcionário obrigado a registrar intervalo sem descansar será indenizado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um funcionário de uma empresa de vigilância de Guanhães (MG), no Vale do Rio Doce, será indenizado em R$ 5 mil, por danos morais, por ser obrigado a assinar o registro de intervalo sem poder usufruir do descanso. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), o empregado ainda foi demitido por justa causa, anulada pela Justiça posteriormente.

Segundo o TRT, a empresa negou as acusações e apresentou recurso, discordando da reversão da justa causa. Alegou, ainda, que o profissional se recusou a anotar o intervalo intrajornada no cartão de ponto, descumprindo normas impostas. Além disso, afirmou que “ele usou palavras de baixo calão com o supervisor imediato de rota, causando tumulto no posto de serviço”. Assim, foi demitido por por descumprimento das normas e procedimentos da empresa.

De acordo com o processo, o trabalhador já havia sido suspenso em agosto de 2024 pela mesma falta, ou seja, por se recusar a anotar o intervalo na folha de ponto. Segundo o desembargador Ricardo Antônio Mohallem, relator do caso, a partir de julho de 2024, a empregadora passou a obrigar o registro do intervalo intrajornada, mas “o ex-empregado se recusou anotar, uma vez que não correspondia à realidade: ele não usufruía e nem era remunerado”.

Conforme o magistrado, em agosto de 2024, os dados apontaram que não houve o pagamento correspondente ao intervalo e uma testemunha ouvida confirmou que o profissional não fez o descanso. A testemunha confirmou que houve divulgação da punição irregularmente imposta ao autor, em grupo de WhatsApp da empresa, expondo o motivo da aplicação da pena e o nome dele. Para Mohallem, a recusa em anotar o intervalo nos cartões de ponto era legítima.

“Ainda que não fosse exatamente essa a realidade, entendo que a falta não é grave o suficiente para ensejar a punição máxima, havendo, necessariamente, de se observar a gradação, já que não foram juntadas advertências anteriores à suspensão disciplinar, punição essa que também não me parece razoável e proporcional à falta”, destacou.

