Assine
overlay
Início Gerais
VINGANÇA

BH: acerto de contas mata jovem por engano e alvo sobrevive

Homicídio e tentativa de homicídio teriam sido motivados por um acerto de contas envolvendo a namorada do alvo principal, no Nordeste de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/09/2025 09:18 - atualizado em 14/09/2025 09:37

compartilhe

Siga no
x
Polícia Militar
Testemunha relatou um conflito envolvendo a morte de outro homem que pode ter motivado o ataque crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um ataque a tiros por vingança terminou com a morte de um jovem de 18 anos no bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na noite desse sábado (13/9). Segundo testemunhas, ele não era o alvo. A amiga que o acompanhava, também de 18 anos, também foi baleada e seria o principal alvo dos atiradores.

De acordo com o boletim de ocorrência, os jovens estavam acompanhados de uma mulher de 19 anos, namorada da jovem baleada. Aos militares, ela contou que os três estavam chegando em uma casa, onde moravam juntos, quando ouviu barulhos de disparos. Ela conseguiu se esconder por um tempo e, ao sair, viu a namorada e o amigo caídos. 

Leia Mais

A testemunha chamou por socorro e equipes do Samu compareceram ao local. A jovem foi atingida no queixo e encaminhada ao Hospital João XXIII. Já o amigo, baleado três vezes no tórax e uma vez na cabeça. As equipes médicas confirmaram a morte dele ainda no local.

Conforme os registros, um desentendimento envolvendo o irmão da testemunha pode ter sido o causador do ataque. A testemunha contou que, em 12 de janeiro deste ano, estava em uma festa em Caeté (MG), na Grande BH, com a namorada e o irmão, quando a namorada se desentendeu com um outro convidado. A testemunha interveio e, para que ela não fosse agredida, o irmão dela também se uniu à discussão.

A intervenção, porém, contou com disparos de arma de fogo que mataram o convidado da festa. Alguns dias depois, atiradores foram à casa do irmão, que também foi morto a tiros. 

Segundo a Polícia Militar, tendo em vista um possível acerto de contas contra a testemunha, a hipótese é que suspeitos atiraram contra a namorada dela, mas acabaram matando o jovem que não estava envolvido na confusão inicial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia recolheu dados da cena e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. A jovem baleada foi atendida e não segue risco de morte. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Tópicos relacionados:

assassinato bh homicidio policia-militar vinganca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay