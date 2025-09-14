BH: acerto de contas mata jovem por engano e alvo sobrevive

Um ataque a tiros por vingança terminou com a morte de um jovem de 18 anos no bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na noite desse sábado (13/9). Segundo testemunhas, ele não era o alvo. A amiga que o acompanhava, também de 18 anos, também foi baleada e seria o principal alvo dos atiradores.

De acordo com o boletim de ocorrência, os jovens estavam acompanhados de uma mulher de 19 anos, namorada da jovem baleada. Aos militares, ela contou que os três estavam chegando em uma casa, onde moravam juntos, quando ouviu barulhos de disparos. Ela conseguiu se esconder por um tempo e, ao sair, viu a namorada e o amigo caídos.

A testemunha chamou por socorro e equipes do Samu compareceram ao local. A jovem foi atingida no queixo e encaminhada ao Hospital João XXIII. Já o amigo, baleado três vezes no tórax e uma vez na cabeça. As equipes médicas confirmaram a morte dele ainda no local.

Conforme os registros, um desentendimento envolvendo o irmão da testemunha pode ter sido o causador do ataque. A testemunha contou que, em 12 de janeiro deste ano, estava em uma festa em Caeté (MG), na Grande BH, com a namorada e o irmão, quando a namorada se desentendeu com um outro convidado. A testemunha interveio e, para que ela não fosse agredida, o irmão dela também se uniu à discussão.

A intervenção, porém, contou com disparos de arma de fogo que mataram o convidado da festa. Alguns dias depois, atiradores foram à casa do irmão, que também foi morto a tiros.

Segundo a Polícia Militar, tendo em vista um possível acerto de contas contra a testemunha, a hipótese é que suspeitos atiraram contra a namorada dela, mas acabaram matando o jovem que não estava envolvido na confusão inicial.

A perícia recolheu dados da cena e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. A jovem baleada foi atendida e não segue risco de morte. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.