Atiradores são procurados depois de dois atentados a tiros em Minas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura por pelo menos cinco atiradores suspeitos de tentar matar um jovem, de 19 anos, e um homem, de 32, em cidades da Zona da Mata em Minas Gerais, entre quinta-feira (11) e a madrugada desta sexta-feira (12).

O primeiro caso aconteceu no Córrego Bom Jardim, na zona rural de Simonésia (MG), na quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, um motorista, de 32 anos, dirigia em uma estrada de terra quando foi alvo de uma emboscada.

Aos militares, ele relatou que percebeu uma pilha de galhos jogados na via e ouviu barulhos de tiros. Ele acelerou para fugir e o carro foi atingido em um dos vidros laterais e no capô. O motorista não se feriu.

De acordo com a polícia, o homem pode ter virado alvo por vingança em razão de um assassinato que aconteceu em 2021. Conforme os registros, a família da vítima acredita o motorista seja o autor do crime.



O atirador ainda não foi identificado, localizado ou preso. Militares seguem em busca dele.

Alvo de quatro atiradores de uma vez

O segundo atentado aconteceu em Manhumirim (MG), a aproximadamente 40 quilômetros do primeiro caso, na madrugada desta sexta. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na Rua Agripino Casqueiro, no bairro Nossa Senhora da Penha, quando um grupo de quatro homens encapuzados se aproximaram e atiraram contra ele.



Segundo a PM, o jovem foi atingido em um dos joelhos e em uma das orelhas. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico e segue em observação.

A perícia compareceu ao local e recolheu 17 cápsulas de munições calibre 9 milímetros.

A vítima estava acompanhada de outro jovem, de 19 anos. Ele não foi encontrado.

Até o momento, os suspeitos de atirarem contra o jovem não foram localizados. O caso segue sob investigação.