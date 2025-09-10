Mãe presencia execução a tiros do filho em bar no Barreiro, em BH

Uma mãe viveu uma tragédia na noite dessa terça-feira (9/9) no Bairro Petrópolis, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). Ela ouviu que o filho estava sendo ameaçado, foi ao encontro dele em um bar e presenciou suspeitos em uma moto executando-o a tiros.

A Polícia Militar encontrou o corpo do jovem, de 25 anos, caído na calçada da Rua Professora Dirce Maria. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local. Segundo a perícia, o jovem foi atingido no rosto, no tórax e em um dos braços.

Aos militares, a mãe da vítima contou que, em data anterior, o filho e o tio dela tinham se desentendido com um homem do bairro, mas não soube informar o motivo. Nessa noite, a vítima estava no bar “como de costume” e foi abordada pelo suspeito, que chegou de bicicleta.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito ameaçou o jovem e saiu. Ele voltou momentos depois e disse que chamaria “um cara” para resolver o problema. Na sequência, dois suspeitos vestidos com roupas escuras chegaram em uma moto, efetuaram OS tiros contra o jovem e fugiram em direção à Avenida Senador Levindo Coelho.

A mãe soube por terceiros que o filho estava sendo ameaçado e foi ao bar encontrá-lo. Porém, no momento em que chegava, viu os suspeitos atirando contra o jovem.

A mulher e outras testemunhas não identificaram a placa da moto ou os autores. Segundo a PM, ela também informou que nenhum dos ocupantes da moto era parecido com o homem que havia discutido com os familiares dela.

O homem envolvido na discussão foi identificado pela polícia. Os militares apresentaram às testemunhas fotos de infratores atuantes na região, mas ninguém foi reconhecido. Até o fechamento da ocorrência, nenhum suspeito de envolvimento no homicídio foi localizado.

Segundo a PM, o jovem tem registros policiais de 2016 e 2017 por envolvimento com o tráfico e roubo. O corpo dele foi removido pelo rabecão e o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil.