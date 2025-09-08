Assine
overlay
Início Gerais
RIBEIRÃO DAS NEVES

Criança de 9 anos morre ao ser baleada em tiroteio em bar na Grande BH

Menina foi socorrida e levada para uma UPA, mas morreu durante atendimento médico. Outras três mulheres também foram atingidas, mas não correm risco de morrer

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
08/09/2025 07:31

compartilhe

Siga no
x
Viatura da Polícia Militar
Segundo a PM, o ataque foi motivado por uma desavença que as vítimas tinham com a irmã de um dos atiradores crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma menina de 9 anos morreu e três mulheres, de 23, 26 e 45 anos, ficaram feridas em um tiroteio em um bar no Bairro Bom Jesus, em Ribeirão das Neves (MG), na noite desse domingo (7/9).

De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque foi realizado por um chefe do tráfico do Bairro Jardim Alvorada, de 30 anos, que estava acompanhado de dois jovens, de 23 e 16 anos. Eles desceram de um Palio cinza e atiraram contra as vítimas na Rua Gilberto Nunes de Oliveira. Depois, fugiram no carro.

Leia Mais

A criança foi atingida no tórax. A mulher de 23 anos levou disparos na perna esquerda, no tórax e em um dos braços. Já a de 45 anos foi baleada no braço esquerdo. Todas foram levadas em estado grave para a UPA Ressaca, onde a criança morreu durante atendimento médico.

Outra vítima, de 26 anos, foi socorrida para a UPA Santa Terezinha e depois transferida para o Hospital Odilon Behrens. Com ela, a polícia encontrou 11 buchas de maconha e R$ 106 em dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, a motivação do crime foi um desentendimento entre as mulheres e a irmã do autor de 16 anos, que acusa uma delas de ter furtado um celular e peças íntimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Ribeirão das Neves.

Tópicos relacionados:

bar grande-bh policia-militar ribeirao-das-neves tiroteio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay