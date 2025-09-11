Assine
overlay
Início Gerais
CRIME EM MINAS

MG: dupla é executada a tiros enquanto caminhava

Dois homens, de 18 e 20 anos, morreram no local. Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso até o momento

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/09/2025 18:02 - atualizado em 11/09/2025 18:03

compartilhe

Siga no
x
O caso aconteceu no bairro Santa Rita, em Governador Valadares
O caso aconteceu no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares. A polícia procura os suspeitos crédito: PMMG/Divulgação

Dois homens, de 18 e 20 anos, foram mortos no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite dessa quarta-feira (10/9). Segundo a Polícia Militar (PMMG), a dupla caminhava pela Rua São João Evangelista, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia Mais

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas caminhavam quando um carro apareceu na esquina da rua onde estavam.

Três homens deixaram o automóvel e passaram a atirar contra as vítimas, que morreram no local. Outro suspeito permaneceu dentro do veículo. Em seguida, o grupo fugiu.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Posto Médico-Legal de Governador Valadares para apuração da causa das mortes. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"As investigações prosseguem com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", disse a Polícia Civil de Minas Gerais em nota.

Tópicos relacionados:

governador-valadares homicidio minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay