MG: dupla é executada a tiros enquanto caminhava

Dois homens, de 18 e 20 anos, foram mortos no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite dessa quarta-feira (10/9). Segundo a Polícia Militar (PMMG), a dupla caminhava pela Rua São João Evangelista, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Até o momento, ninguém foi preso.

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas caminhavam quando um carro apareceu na esquina da rua onde estavam.

Três homens deixaram o automóvel e passaram a atirar contra as vítimas, que morreram no local. Outro suspeito permaneceu dentro do veículo. Em seguida, o grupo fugiu.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Posto Médico-Legal de Governador Valadares para apuração da causa das mortes.

"As investigações prosseguem com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", disse a Polícia Civil de Minas Gerais em nota.