Bar com ratos mortos e ossada de cachorro é interditado em Uberaba

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) interditou um bar localizado em Uberaba (MG), Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (10/9), depois de constatar várias irregularidades sanitárias.

Equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Uberaba e do Procon Estadual encontraram em cômodos do estabelecimento comercial alimentos e bebidas vencidos desde 2019, adulteração de rótulos de cervejas, armazenamento inadequado de caixas de bebidas, estoque irregular de combustíveis, ratos mortos, fezes desses roedores, acúmulo de lixo e ainda uma ossada de cachorro.

A proprietária do bar não foi localizada e não foi apresentado registro fiscal de produtos. Ela pode responder por crimes contra o consumidor e falsidade de alimentos.

Uma diligência conjunta continua nesta quinta-feira (11/9). Agentes de Combate a Endemias e Zoonoses, com apoio do caminhão do mutirão da dengue, também atuam no local para averiguação, tratamento e recolhimento de materiais.

Autoridade Sanitária do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Regional de Uberaba (Cerest) também foi acionada para averiguar as condições dos trabalhadores do estabelecimento.

Segundo informações divulgadas pela chefe do Departamento de Vigilância Sanitária, Luiza Vilela, a situação do estabelecimento é muito crítica. "Foram constatadas diversas irregularidades sanitárias, colocando em risco a saúde da população. Após ser interditado, agora o trâmite é retirar todos esses alimentos vencidos; muitas cervejas vencidas, sendo que algumas com validades de 2019. Local difícil de transitar, com caixas de cerveja armazenadas do lado de fora do estabelecimento em meio a muito lixo, além de ratos e fezes deles e um odor insuportável", contou.

Ainda conforme Vilela, o Ministério Público Estadual (MPMG) foi acionado diante da gravidade do estabelecimento. "A proprietária vai responder por crimes contra o consumidor e falsidade de alimentos. Uma multa será definida e aplicada pelo MPMG e, a partir do momento que o estabelecimento cumprir com todas exigências da Vigilância Sanitária, ele poderá ser reaberto", finalizou.