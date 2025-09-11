Servidor de prefeitura mineira é afastado por abuso infantil

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um servidor da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), da prefeitura de Uberlândia (MG), Triângulo, foi afastado preventivamente de suas funções por 60 dias depois de ser denunciado por abuso sexual infantil. A decisão foi publicada na edição dessa quarta-feira (10/9) do Diário Oficial do Município.

De acordo com a publicação, o servidor atuava na Diretoria de Esportes e Qualidade de Vida da Futel e responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança.

A denúncia foi registrada em janeiro deste ano, e o processo administrativo foi instaurado em junho. O afastamento é uma medida necessária para proteger o interesse público, preservar a moralidade administrativa e, principalmente, garantir a proteção integral de crianças e adolescentes.

O documento ainda ressalta que a demora na adoção de providências poderia representar risco à eficiência administrativa e ameaça à segurança dos menores. O afastamento cautelar não implica reconhecimento de culpa, mas busca assegurar a integridade das investigações e o andamento regular do processo.

O servidor permanecerá afastado sem prejuízo de sua remuneração, mas o prazo pode ser prorrogado até a conclusão do PAD.