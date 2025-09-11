Assine
Servidor de prefeitura mineira é afastado por abuso infantil

Funcionário da Prefeitura de Uberlândia (MG) foi afastado por dois meses em processo administrativo

Melissa Souza
11/09/2025 13:36 - atualizado em 11/09/2025 13:36

Imagem ilustrativa de violência contra a mulher
Suspeito foi denunciado em janeiro e processo administrativo foi instaurado em junho crédito: Freepik / Reprodução - Imagem ilustrativa

Um servidor da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), da prefeitura de Uberlândia (MG), Triângulo, foi afastado preventivamente de suas funções por 60 dias depois de ser denunciado por abuso sexual infantil. A decisão foi publicada na edição dessa quarta-feira (10/9) do Diário Oficial do Município.

De acordo com a publicação, o servidor atuava na Diretoria de Esportes e Qualidade de Vida da Futel e responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança.

A denúncia foi registrada em janeiro deste ano, e o processo administrativo foi instaurado em junho. O afastamento é uma medida necessária para proteger o interesse público, preservar a moralidade administrativa e, principalmente, garantir a proteção integral de crianças e adolescentes.

O documento ainda ressalta que a demora na adoção de providências poderia representar risco à eficiência administrativa e ameaça à segurança dos menores. O afastamento cautelar não implica reconhecimento de culpa, mas busca assegurar a integridade das investigações e o andamento regular do processo.

O servidor permanecerá afastado sem prejuízo de sua remuneração, mas o prazo pode ser prorrogado até a conclusão do PAD.

