VIOLÊNCIA EM BETIM

Filho suspeito de estuprar a própria mãe na Grande BH é indiciado

A vítima já tinha registrado boletim de ocorrência contra o filho por agressão, em 2023

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/09/2025 11:00

viatura da polícia civil
PC concluiu o inquérito sobre o caso e remeteu à Justiça crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O homem, de 49 anos, preso nesse sábado (6/9), suspeito de estuprar a própria mãe, de 68, em Betim (MG), na Região metropolitana de Belo Horizonte, foi indiciado pela Polícia Civil (PC).

De acordo com a PC, o inquérito de cerca de 70 páginas foi finalizado e remetido à Justiça na terça-feira (9/9). Durante as investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Betim, foram colhidos depoimentos de testemunhas, familiares, vizinhos e policiais militares que atenderam a ocorrência no domingo (7/9).

A delegada Patrícia Godoy, responsável pelo caso, pediu a manutenção da prisão preventiva do investigado. Segundo Godoy, testemunhos foram convergentes ao relatar que o suspeito havia trancado o quarto da mãe, em uma casa no Bairro Chácaras Santo Antônio Vila Bemge, e estava deitado ao lado dela em circunstâncias que indicavam a prática do crime.

“A mulher foi encontrada desacordada em sua cama, seminua, incapaz de reagir ou oferecer resistência, enquanto o suspeito estava ao seu lado, também despido e com sinais de sujeira nas partes íntimas”, disse a delegada.

Testemunhas flagraram a cena, registraram imagens e confirmaram que a vítima estava incapacitada para consentir ou se defender. “As filmagens entregues reforçaram os depoimentos, mostrando a situação da vítima e do suspeito”, acrescentou.

O homem tem histórico de reincidência em condutas semelhantes, inclusive contra a própria mãe. Ele tentou fugir no dia do crime, mas foi contido pela Polícia Militar (PM) depois de ser agredido por populares.

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa estava deitada em uma cama de casal de um dos quartos, desacordada. O filho tinha a pele esfolada e o cabelo queimado. Perguntado pelos policiais, o homem contou que foi agredido e que uma mulher jogou álcool e colocou fogo nele, mas as chamas foram apagadas rapidamente.

A idosa foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Maternidade de Betim, onde recebeu atendimento. O suspeito também precisou de atendimento em razão das queimaduras. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Betim, sob custódia policial.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima já teria registrado ocorrência contra o filho, em 2023, por agressão.

