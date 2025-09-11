Filho suspeito de estuprar a própria mãe na Grande BH é indiciado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O homem, de 49 anos, preso nesse sábado (6/9), suspeito de estuprar a própria mãe, de 68, em Betim (MG), na Região metropolitana de Belo Horizonte, foi indiciado pela Polícia Civil (PC).

De acordo com a PC, o inquérito de cerca de 70 páginas foi finalizado e remetido à Justiça na terça-feira (9/9). Durante as investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Betim, foram colhidos depoimentos de testemunhas, familiares, vizinhos e policiais militares que atenderam a ocorrência no domingo (7/9).

A delegada Patrícia Godoy, responsável pelo caso, pediu a manutenção da prisão preventiva do investigado. Segundo Godoy, testemunhos foram convergentes ao relatar que o suspeito havia trancado o quarto da mãe, em uma casa no Bairro Chácaras Santo Antônio Vila Bemge, e estava deitado ao lado dela em circunstâncias que indicavam a prática do crime.

“A mulher foi encontrada desacordada em sua cama, seminua, incapaz de reagir ou oferecer resistência, enquanto o suspeito estava ao seu lado, também despido e com sinais de sujeira nas partes íntimas”, disse a delegada.

Testemunhas flagraram a cena, registraram imagens e confirmaram que a vítima estava incapacitada para consentir ou se defender. “As filmagens entregues reforçaram os depoimentos, mostrando a situação da vítima e do suspeito”, acrescentou.

O homem tem histórico de reincidência em condutas semelhantes, inclusive contra a própria mãe. Ele tentou fugir no dia do crime, mas foi contido pela Polícia Militar (PM) depois de ser agredido por populares.

Segundo o boletim de ocorrência, a idosa estava deitada em uma cama de casal de um dos quartos, desacordada. O filho tinha a pele esfolada e o cabelo queimado. Perguntado pelos policiais, o homem contou que foi agredido e que uma mulher jogou álcool e colocou fogo nele, mas as chamas foram apagadas rapidamente.

A idosa foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Maternidade de Betim, onde recebeu atendimento. O suspeito também precisou de atendimento em razão das queimaduras. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Betim, sob custódia policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima já teria registrado ocorrência contra o filho, em 2023, por agressão.

