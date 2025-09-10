Assine
VIOLÊNCIA SEXUAL

Idoso é preso por pagar R$ 5 a menina de 9 anos para cometer abuso sexual

Tentativa de abuso de menor aconteceu em Muriaé (MG), na Zona da Mata ; polícia prendeu o suspeito em flagrante

QH
Quéren Hapuque*
10/09/2025 09:20

O idoso foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé crédito: PMMG/DivulgaÃ§Ã£o

Um idoso de 67 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (9) por tentativa de estupro de vulnerável e aliciamento de menor, em Muriaé (MG), na Zona da Mata. Segundo a pela Polícia Militar (PMMG), o homem é portador do vírus HIV e tentou abusar de uma menina de 9 anos que tem uma deficiência não especificada pelos militares.  

A prisão aconteceu depois que um policial de folga recebeu uma denúncia de moradores. O suspeito teria tentado se aproximar da menina oferecendo dinheiro para práticas de cunho sexual.

No momento da abordagem policial, o homem estava em um escadão se dirigindo à vítima. Ao perceber a chegada da viatura, ele tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Com a criança, os policiais encontraram uma nota de R$ 5, que teria sido oferecida pelo suspeito.

O idoso foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, onde o caso foi registrado, e permanece à disposição das autoridades.

