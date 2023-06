Suspeito de estuprar menina de 9 anos era amigo da família

A Polícia Militar (PMMG) de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, prendeu um homem de 52 anos suspeito de ter estuprado uma menina de nove anos. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, divulgado na segunda-feira (5/6), o caso aconteceu no dia 2 de junho.

Menina deu entrada na UPA do Belo Vale com dores de cabeça, estomacais e na região genital

Nesse dia, a menina deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Belo Vale com dores de cabeça, estomacais e na região genital. Na unidade de saúde, foi constatada a possibilidade de ter ocorrido um abuso sexual.

A polícia foi acionada e, segundo relatos, o homem teria tentado introduzir seu órgão sexual nas partes íntimas da criança.

Ele foi localizado e confessou ter tido contato físico com a criança mas, segundo ele, o ato sexual não foi consumado. O suspeito alegou ainda que em outras ocasiões houve “atos de toques” na menina.

De acordo com a família, o homem é um amigo próximo que costumava comprar presentes para a menina e sua irmã, de 14 anos.

A polícia informou que o suspeito tem passagens por outros dois casos de estrupro de vulnerável. Em 2016, ele tentou abusar de uma adolescente de 15 anos, que tem transtornos psicológicos.

Na outra ocasião, em 2022, a vítima foi uma adolescente de 13 anos. Os casos aconteceram em Sete Lagoas.

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''





No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''





O que é assédio sexual?

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





Penas pelos crimes contra a liberdade sexual

A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.





No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.





O que é a cultura do estupro?





O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda.