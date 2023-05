Procurado por estupro no Piauí é preso em Uberlândia

PF de Uberlândia agiu junto à Superintendência do Piauí (foto: Vinícius Lemos/Divulgação)

Foragido há dois anos, um homem procurado pelo crime de estupro no estado do Piauí foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela Polícia Federal (PF), nessa segunda-feira (15/5).