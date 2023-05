Mulher danifica lojas e igreja e diz que não se lembra do que fez

Mulher quebrou objetos sacros em igreja do Sul de MG (foto: Redes Sociais/Reproduçãoi)

Uma mulher de 36 anos precisou ser contida pela Polícia Militar (PM), em Borda da Mata, no Sul de Minas, no último sábado (13/5), por ter danificado lojas e a igreja-matriz da cidade. Segundo a PM, ela estava em surto e, depois do ocorrido, disse que não se lembrava do que tinha feito.