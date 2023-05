Homem cego é preso sob suspeita de ter molestado menina de 9 anos

A polícia de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, investiga um caso de importunação sexual em que um homem cego, de 36 anos, teria tocado no corpo de uma menina de 9 anos, nesta semana. O suspeito foi preso e disse que, na verdade, tentava reconhecer a garota.

A menina estava perto de casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ela brincava quando o homem, que é vizinho da vítima, se aproximou, passou a mão na criança e apertou as partes íntimas dela.Assustada, ela correu para casa e contou tudo para o pai o que aconteceu. A Polícia Militar foi acionada e, no local, uma testemunha não só reforçou o relato como ainda disse que o homem chamou a menina para subir para o seu apartamento.Para se defender, o suspeito reafirmou que é deficiente visual e que precisa tocar nas pessoas para identificação. Ele teria confundido a menina com outra pessoa e que não tinha a intenção de molestá-la.Apesar disso, ele foi levado para a delegacia e preso em flagrante.