Enteada filma abuso sexual e consegue denunciar padrasto; homem foi preso

A jovem resolveu gravar um vídeo para provar que era abusada, mas manteve a gravação em segredo, até que, depois de uma discussão familiar, resolveu mostrar o vídeo à Polícia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press) Um homem de 38 anos, suspeito de abusar sexualmente das enteadas de 10 e 16 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa segunda-feira (16/5), em Unaí, na Região Noroeste do estado. A menina mais velha gravou um vídeo que comprova os abusos que sofria.





O padrasto e as enteadas moravam na mesma casa, junto com a mãe e mais uma filha do casal. Além dos abusos sexuais, a adolescente de 16 anos era vítima de chantagem psicológica por parte do homem, e temia que, se contasse o que sofreu durante mais de cinco anos, ninguém acreditasse nela. A mãe não é alvo de investigações.

Diante disso, a jovem resolveu gravar um vídeo para provar que era abusada, mas manteve a gravação em segredo, até que, depois de uma discussão familiar, resolveu mostrar o vídeo à polícia.





De acordo com Liliam Rodrigues de Oliveira, delegada responsável pelo caso, durante o processo de investigação, o comportamento das meninas e as informações apuradas levantaram suspeitas de que a enteada de 10 anos também era vítima de abuso sexual.

Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes





A partir de um pedido do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (Fevcamg), a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai promover uma audiência, nesta quinta-feira (18/5), para promover políticas públicas em andamento que combatem o abuso sexual de crianças e adolescentes. O evento acontece a partir das 9h30, no Auditório do andar SE da ALMG.





A data foi escolhida devido ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A coordenadora do Fevcamg, Aline Pacheco Silva, as representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e das secretarias de Estado de Educação, Saúde e de Justiça e Segurança Pública, o Ministério Público e a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais (CEDCA-MG), Eliane Quaresma Caldeira de Araújo prestigiarão o evento.