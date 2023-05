Homem é assassinado em negociação de venda de galo em Governador Valadares

Galo foi motivo da briga que terminou com um homem morto (foto: Reprodução/Pixabay) A negociação da venda de um galo teria motivado o assassinato de Jackson Fernando dos Santos Alves, de 35 anos, em um bar de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, nesse domingo (14/5).



Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi baleada na barriga dentro do bar do próprio pai, de 53 anos, que também foi atingido por disparo de arma de fogo no pescoço.



Ainda conforme a PMMG, o pai teria discutido devido à venda do galo, mas foi amparado pelo filho.



Ainda conforme a PMMG, o pai teria discutido devido à venda do galo, mas foi amparado pelo filho.



A situação deixou insatisfeito o homem com quem ele negociava a ave. Então, segundo os militares, o atirador saiu do estabelecimento e depois retornou ao local, armado, e com três pessoas.



A Polícia Militar informou que o suspeito fugiu com a ajuda dos comparsas.



Pai e filho foram levados para o hospital, mas Jackson não resistiu.



Até o fechamento desta matéria, o suspeito não havia sido localizado pela polícia.