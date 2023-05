Marília Mendonça: filha do piloto reage em post sobre resultado da perícia

Geraldo Medeiros Júnior ao lado da Vitória (foto: Reprodução/ Instagram )

A filha de Geraldo Medeiros Júnior, piloto de avião que caiu com a cantora Marília Mendonça, em 5 de novembro de 2021, se manifestou após a divulgação do relatório final de perícia do acidente. Vitória Medeiros repostou nas redes sociais uma publicação afirmando que não houve falha humana ou mecânica.