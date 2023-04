Andarilha denuncia homem por tentativa de estupro em estrada de terra em MG

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação)

Uma mulher de 23 anos, que relatou ser andarilha, procurou a Polícia Militar (PM) de Uberaba e denunciou um homem, de 33 anos, por tentativa de estupro. O suspeito foi preso em flagrante pela PM.





Segundo ela, nessa segunda-feira (24/4), o suspeito tentou praticar atos sexuais com ela, contra a sua vontade.

Ela contou aos militares que aguardava por assistentes sociais próximo a um banco, na avenida Leopoldino de Oliveira, quando um indivíduo em um veículo de cor branca com uma escada de serviços no teto, se ofereceu para levá-la ao prédio da assistência social municipal.









Em seguida, os dois teriam entrado na avenida Randolfo Borges Júnior e, ao chegar em uma rotatória, o homem seguiu com o carro em uma estrada vicinal. Em determinado momento, parou o veículo e teria perguntado se ela queria fazer um programa com ele.

Ela disse que recusou, mas que aceitaria dinheiro para almoçar.





O homem teria insistido para fazer o programa. Ela recusou mais uma vez, mas, ainda conforme o relato da mulher, ele, usando de força, começou a agarrá-la.





Então, ela disse que começou a gritar dentro do veículo e conseguiu escapar da suposta tentativa de estupro.





Também consta no registro policial que imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que a mulher entra no veículo do homem, que foi devidamente identificado e detido.



Relato do suspeito





O homem relatou à PM que passava pela avenida Leopoldino de Oliveira, quando viu a mulher sentada na calçada.





Ele disse que ela teria dito que estava aguardando a ronda de assistência social e pediu carona.





Durante o caminho, ele perguntou se ela já teria almoçado e disse que pagaria uma refeição.





No entanto, o suspeito disse que a mulher teria recusado e disse que precisaria de dinheiro.





O homem afirmou ainda que ela teria oferecido um acordo para que 'ficasse com ele' em troca de dinheiro.





O homem relatou ainda que, então, continuou dirigindo e parou na estrada vicinal, onde disse que tentou dar um beijo nela. Mas, a mulher teria dito a ele que só ficaria se ganhasse o dinheiro antes e, que, depois disso, teria saído do veículo.