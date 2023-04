Ex-prefeito de Mariana é preso por suspeita de estupro a menor de idade

O ex-prefeito foi encontrado na fazenda da família, localizada no subdistrito de Barroca (foto: Reprodução/ Facebook)

O ex-prefeito de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, Cássio Brigolini Neme, de 68 anos, foi detido na quarta-feira (26/4) após a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumprir um mandado de prisão. Neme foi condenado em 2016 a 18 anos em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a sobrinha.

O ex-prefeito foi encontrado na fazenda da família, localizada no subdistrito de Barroca. De acordo com as apurações da polícia, a vítima sofreu abusos de 2011 a 2015. Em 2015, a menor denunciou os crimes à PCMG, o que resultou em uma investigação que culminou na condenação do acusado, com trânsito em julgado em 31 de março deste ano. A menina tinha 11 anos à época do crime.

Cássio Brigolini Neme foi prefeito de Mariana por dois mandatos. O primeiro foi entre 1989 e 1992; já no segundo mandato, que começou em 1997, ele foi cassado pela Câmara Municipal de Mariana em 1999. Várias ações foram movidas contra o ex-prefeito, entre as quais estão o uso de dinheiro público para pagamento de débitos particulares e fraudes em licitações para a reforma de escolas municipais.