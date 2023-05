Mãe denuncia estupro de filha, mas é presa por maus-tratos a 3 meninas

432

Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças alegou que a filha mais velha, de 19 anos, havia sido estuprada pelo padrasto, mas posteriormente ela desmentiu a própria acusação (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press/Arquivo - Imagem meramente ilustrativa ) Uma mulher de 42 anos foi presa em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por suspeita de maus-tratos contra as três filhas dela, de 2, 4 e 19 anos, nesse domingo (28/5). Segundo a Polícia Militar, a própria mãe das crianças acionou a corporação alegando que a filha mais velha havia sido estuprada pelo padrasto.

Ela também teria confirmado que usa drogas com frequência na presença das meninas. Enquanto conversava com os policiais, a mulher segurava uma das filhas de 2 anos no colo, que, conforme a PM, estava chorando e parecia assustada.





Os policiais entraram no imóvel, que tinha lixo espalhado pelo chão na entrada, e viram em um dos quartos um colchão mofado em um berço. A criança de 2 anos estava com a roupa molhada de urina e sentindo frio, ainda de acordo com o registro da ocorrência. Além de várias peças de roupas espalhadas pelo chão da casa, os policiais encontraram garrafas de whisky e cerveja sobre a pia da cozinha.





A mãe das meninas, inclusive, alegou ter sido agredida por ele, razão pela qual teria feito uso de cocaína no último domingo. O padrasto das crianças não estava na residência durante a abordagem e não foi localizado.



Homem que xingou outro de 'macaco' por estar com a ex dele é condenado Uma vizinha afirmou aos militares que a criança de 4 anos foi deixada com fome. Outras testemunhas confirmaram às autoridades que a mulher de fato é usuária de drogas e se envolve com frequência em brigas no meio da rua com o companheiro.A mãe das meninas, inclusive, alegou ter sido agredida por ele, razão pela qual teria feito uso de cocaína no último domingo. O padrasto das crianças não estava na residência durante a abordagem e não foi localizado.





Diante da situação de maus-tratos, a PM acionou o Conselho Tutelar, que encaminhou as crianças à Casa Espírita Maria de Nazaré, no município.





O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.